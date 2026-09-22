Saint-Paul : la ville vous présente la Caisse des Écoles de votre commune

Fournitures scolaires, projets éducatifs, classes de découverte, numérique, accompagnement des familles… La Caisse des Écoles intervient à de nombreux moments de la vie scolaire des marmays Saint-Paulois. Mais connaissez-vous réellement son rôle ? (Photo : ville de Saint-Paul)

Créée par le Conseil municipal de Saint-Paul le 7 août 1964, la Caisse des Écoles est un établissement public communal.

À l’origine, sa mission était d’encourager la scolarisation en accompagnant les élèves selon les ressources de leur famille. Au fil des années, son champ d’action s’est considérablement élargi.

Aujourd’hui, elle intervient dans les domaines éducatif, culturel, social et sanitaire et accompagne les enfants aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire et extrascolaire.

- Un soutien concret aux écoles et aux élèves -

La Caisse des Écoles contribue notamment au financement des fournitures scolaires, livres, matériels pédagogiques et équipements numériques. Elle soutient également les classes de découverte, les projets d’école, les manifestations scolaires et différents projets éducatifs.

Son action passe aussi par le Programme de Réussite Éducative (PRE) et le Dispositif de Réussite Éducative (DRE), qui proposent un accompagnement adapté aux enfants et aux familles confrontés à certaines difficultés.

Depuis 2024, ses missions se sont encore renforcées, avec notamment la gestion du volet numérique scolaire, le soutien aux secteurs périscolaire et extrascolaire et l’accompagnement administratif des directions d’école.

À travers l’ensemble de ces missions, la Caisse des Écoles participe à une même ambition : améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage et accompagner la réussite et l’épanouissement des enfants saint-paulois.