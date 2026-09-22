À retenir ce soir : policiers blessés, Chor épinglé, députés, opposition au Département et nouveaux commissaires

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 22 septembre 2026 : - Saint-Denis : deux policiers blessés lors d'une intervention sur une rixe impliquant une vingtaine de personnes - Jusqu'à 3.000 euros de loyers payé pour attirer des infirmiers : la Chambre régionale des comptes épingle le Chor - Découvrez les taux de participation des sept députés Réunionnais aux votes de l’Assemblée nationale - Saint-Denis : le groupe d'opposition "Ambition Réunion" fait sa rentrée politique et fustige la gestion du Département - Deux nouveaux commissaires de police officiellement installés à La Réunion

Selon nos confrères de Zinfos974, une rixe impliquant une vingtaine de personnes aurait éclaté ce lundi 21 septembre 2026 dans le quartier de Saint-Jacques, à Saint-Denis. Durant leur intervention, deux policiers ont été légèrement blessés et plusieurs personnes interpellées.

Pour attirer des infirmiers de bloc opératoire (Ibode), le Centre hospitalier Ouest Réunion (Chor) avait mis en place un "pack attractivité" comprenant notamment la prise en charge de deux mois de loyer, jusqu'à 1.500 euros par mois. Dans un audit flash publié ce mardi 22 septembre 2026, la Chambre régionale des comptes constate que cette aide était "dépourvue de tout fondement juridique". Le Chor indique avoir depuis abandonné le dispositif.

À l’approche de la rentrée parlementaire qui aura lieu le jeudi 1er octobre 2026, les chiffres de DATAN, un outil qui permet de suivre l'activité parlementaire, mettent en lumière des écarts de participation entre les députés réunionnais. Perceval Gaillard affiche les taux les plus élevés dans les trois catégories de votes étudiées, tandis que Frédéric Maillot présente les plus faibles. Depuis le début de la législature, il y a eu 8.434 votes, pour un taux de participation moyen national de 25 %

Le groupe Ambition pour La Réunion fait sa rentrée politique ce mardi 22 septembre 2026. À l'occasion d'une rencontre au palais de la Source, le groupe d'opposition, au sein du Conseil Départemental, a présenté sa démarche de rassemblement. Un groupe socialiste et apparenté qui vient de s'aggrandir.

Ce mardi 22 septembre 2026, deux nouveaux commissaires ont été installés au cours d'une cérémonie officielle qui a eu lieu au Jardin de l'État.