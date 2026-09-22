Cinor : Le Nord de l'île passe à table avec Les Tables Gourmandes

Jusqu’au 27 septembre 2026, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne mettent à l’honneur toute la richesse culinaire du territoire Nord avec Les Tables Gourmandes. Près de 70 restaurants et acteurs du territoire participent cette année à l’événement avec des menus découverte, plats signatures, créations éphémères, offres spéciales et expériences gourmandes. "Une belle occasion de découvrir de nouvelles tables, de rencontrer celles et ceux qui font vivre la restauration locale et de soutenir les professionnels du Nord" assure la Cinor. Nous publions, ci-dessous, la publication de la Cinor à ce sujet (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Rendez-vous à Saint-Denis

Balades gourmandes dans la ville, puis dès 17h rue Pasteur, Grandes Tables partagées, animations, démonstrations culinaires et show cookings.

À Sainte-Marie

Le Port Mapérine sera au cœur des festivités avec restaurateurs, producteurs, acteurs locaux, animations et balades gourmandes.

À Sainte-Suzanne

Place aux saveurs et au patrimoine avec notamment des ateliers culinaires, ainsi qu’une balade gourmande à la Distillerie Payet & Rivière de 11h à 17h.

Les Tables Gourmandes, c’est aussi un rendez-vous pour valoriser les savoir-faire locaux, soutenir les restaurateurs et renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire Nord.