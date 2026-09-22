Le Tampon : la ville se mobilise pour la Semaine européenne du développement durable 2026

Du 18 septembre au 8 octobre 2026, la ville du Tampon participe à la Semaine européenne du développement durable (SEDD) avec plusieurs actions organisées sur le territoire autour de la préservation de la biodiversité, de la gestion des déchets, de l’alimentation durable ou encore de la transition écologique. (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com

Cette mobilisation, menée avec la Casud et de nombreux partenaires, sera notamment marquée par l’installation d’un Éco-village sur le parvis de l’Hôtel de ville, mais également par des interventions dans les écoles et sur le terrain.

- Trois semaines pour agir en faveur du développement durable -

Organisée partout en France et en Europe, la Semaine européenne du développement durable vise à mettre en lumière les initiatives contribuant aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030.

Pour son édition 2026, qui se déroule du 18 septembre au 8 octobre, la manifestation met notamment l’accent sur l’alimentation durable, tout en encourageant plus largement les actions concrètes en faveur de la transition écologique. Collectivités, associations, établissements scolaires, entreprises et citoyens sont ainsi invités à se mobiliser et à devenir acteurs du changement.

Au Tampon, la Ville profite de ce rendez-vous pour valoriser les initiatives conduites localement et sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux.

- Un Éco-village au cœur de la mobilisation -

Temps fort de cette édition, un Éco-village prendra place sur le parvis de l’Hôtel de Ville du Tampon, de 7h à 18h.

Douze stands permettront au public de rencontrer les services de la Ville, la CASUD et leurs partenaires et de découvrir leurs actions autour de plusieurs grandes thématiques.

Biodiversité et préservation de la nature

Plusieurs acteurs engagés dans la protection de la biodiversité réunionnaise seront présents.

L’association AV2M présentera notamment les actions menées dans la forêt de la Ligne d’Équerre, tandis que l’association IRI sensibilisera le public aux espèces exotiques envahissantes, avec un focus sur le Tulipier du Gabon.

BIOMA présentera ses actions en faveur de la biodiversité réunionnaise. L’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) permettront également de découvrir la démarche « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN).

Déchets, tri et économie circulaire

Le public pourra également découvrir des solutions concrètes pour réduire et mieux valoriser ses déchets.

Les Alchimistes PEI proposeront une sensibilisation au compostage.

La CASUD présentera les dispositifs liés à la collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), au tri sélectif et à l’acquisition de bacs à compost. Des vélos électriques seront également mis à disposition du public.

L’éco-organisme ALCOME mènera, quant à lui, une action de sensibilisation autour de la collecte des mégots dans l’espace public.

Transition écologique et initiatives locales

Les services communaux présenteront plusieurs projets et démarches engagés par la collectivité : réalisation de voies vertes, Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et diagnostic sur les économies d’énergie.

La Médiathèque participera également à cette journée avec La Grainothèque, autour du troc de graines et de plantes, d’ateliers, d’expositions et d’une sélection d’ouvrages consacrés au développement durable.

Le Groupe Agriculteur Bio (GAB) sensibilisera aux productions biologiques, tandis que Tikatsou fera découvrir la monnaie locale et que le Bus Réunion Entreprendre proposera des informations autour du travail et de l’insertion durable.

Des actions concrètes dans les quartiers et les écoles

Au-delà de l’Éco-village, la Semaine européenne du développement durable sera l’occasion d’aller directement à la rencontre des habitants et des jeunes Tamponnais.

Réduire et mieux valoriser nos déchets

Les samedis 26 septembre et 3 octobre, de 7h30 à 12h, Les Alchimistes PEI interviendront sur le marché forain, rue du Général Bigeard, afin de sensibiliser les forains au tri et à la gestion des biodéchets.

Une Opération Zéro Mégot est également programmée. Des cendriers collectifs financés par ALCOME seront installés aux abords de l’Hôtel de Ville à partir du 18 septembre. Des cendriers de poche individuels seront par ailleurs distribués au public lors de l’Éco-village.

Le 1er octobre, 145 élèves de l’école Antoine Lucas, à La Pointe, participeront à une opération de collecte des déchets. Les déchets ramassés seront pesés et cette action sera accompagnée d’une sensibilisation au tri animée par la CASUD.

Sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité

La mobilisation concernera également la protection de la faune et de la flore réunionnaises.

Une action de restauration écologique autour de l’école du 14e km portera notamment sur la lutte contre le Tulipier du Gabon, espèce exotique envahissante susceptible de menacer les écosystèmes locaux.

Le 1er octobre, les élèves de l’école Antoine Lucas se rendront également au Jardin Marc Rivière. Ils pourront y découvrir le rôle essentiel des abeilles et des insectes et participer à la plantation d’un arbre endémique par classe.

Le 2 octobre, 96 élèves, du CP au CM2, participeront à des ateliers consacrés à la sauvegarde de la biodiversité dans la forêt de la Ligne d’Équerre, aux côtés de l’association AV2M.

Des actions sont également engagées avec l’association IRI autour de la réduction de la pollution lumineuse et de la problématique de la prolifération des perruches à collier dans les espaces publics.

Mieux manger et soutenir l’économie locale

L’alimentation, thématique mise en avant au niveau national pour cette édition 2026, trouvera également une déclinaison locale.

Une classe du 17e km participera ainsi, avec OGIKA, à la visite d’une exploitation agricole et à une action de sensibilisation autour du « mieux manger ».

La SEDD permettra également de promouvoir Tikatsou, monnaie locale destinée à favoriser les échanges et l’économie de proximité.

Penser ensemble le bâti réunionnais de demain

La réflexion autour de la transition écologique passera enfin par un temps d’échange consacré au territoire et à son évolution. Un débat public sur le thème "Penser le bâti de demain à La Réunion" sera animé par Bruno Malet-Damour, professeur à l’Université de La Réunion (Campus du Tampon).

Cette rencontre permettra d’aborder les enjeux liés aux constructions de demain et à leur adaptation aux spécificités environnementales et climatiques de notre île.

Horaire et lieu : de 16h30 à 18h, sur le parvis de l’hôtel de ville

Le Tampon, un territoire mobilisé

De la sensibilisation au tri à la protection des espèces endémiques, en passant par le compostage, l’alimentation, les économies d’énergie ou l’éducation à l’environnement, cette édition 2026 de la Semaine européenne du développement durable entend mettre en lumière la diversité des actions engagées sur le territoire.

À travers cette programmation et la mobilisation de ses partenaires, la Ville du Tampon invite chacun à découvrir les initiatives locales et à adopter, à son échelle, des pratiques plus respectueuses de notre environnement.

Du 18 septembre au 8 octobre 2026, mobilisons-nous pour faire du Tampon un territoire engagé pour la nature et pour les générations futures.