Le Port : la ville et ses partenaires confirment une ambition commune pour le renouvellement urbain Ariste Bolon / SIDR Haute

La ville du Port, l'État, l'ANRU et l'ensemble des partenaires se sont réunis le 16 septembre 2026 pour la 7ᵉ revue du projet de renouvellement urbain Ariste Bolon / SIDR Haute. Présidée par le maire du Port, Olivier Hoarau, cette réunion a permis de confirmer une ambition partagée pour mener à terme la transformation du quartier, au bénéfice concret de ses habitants.13 opérations seront engagées financièrement auprès de l'ANRU d'ici 2027. Nous publions, le communiqué de la ville à ce sujet (Photos : Ville du Port)

Rico Carpaye

Près de 100 logements réhabilités avec une livraison prévue au dernier trimestre 2026, des travaux de résidentialisation (SIDR) et des espaces publics réaménagés.

Secteu Roméro

Un premier bâtiment déjà démoli, lancement des travaux de démolition du second bâtiment d'ici la fin de l'année. Construction prévue : 95 logements neufs, dont 63 logements intermédiaires et 32 logements sociaux. Les espaces publics du secteur Roméro ont par ailleurs été entièrement réaménagés.

Des travaux dans pluisieurs secteurs

Partout, le quartier se rénove : la résidentialisation de Flora Tristan / Port 209 (168 logements) est terminée celle d'Hibiscus (37 logements, secteur Cotur) est réceptionnée. Les travaux se poursuivent sur Port 212 et Émile Zola (282 logements au total).

Une mobilité repensée

Pour mieux desservir le quartier et accompagner sa transformation, les travaux du transport en commun en site propre (TCSP) ont démarré en septembre sur l'avenue Rico Carpaye.

Implication des habitants

Ce renouvellement du quartier passe par une offre de logements plus diversifiée, pour tous les parcours de vie, et un accompagnement des familles dans leur parcours de relogement. Le projet se construit aussi avec les habitants : réunion publique d’information, permanences architecturales et démarche « Zistoir Bolon » accompagnent les transformations du quartier.

Insertion par l'activité économique

L'emploi constitue un autre bénéfice concret : 35 habitants du quartier, issus des Quartier Prioritaires (QPV) ont déjà été recrutés dans le cadre des clauses d'insertion par l'activité économique.

Cadre de vie

Les actions du programme d'investissement d'avenir (PIA ANRU+) se poursuivent autour de l'agriculture urbaine dans la quartier Ariste Bolon/SIDR Haute ou encore de la mobilité.

La gestion urbaine de proximité, regroupant plusieurs initiatives (concertations, diagnostic en marchant, l'enlèvement des véhicules hors d'usage) continuent afin d’améliorer le cadre de vie des habitants au quotidien.