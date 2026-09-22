Saint-Denis : la ville et l'association Koulèr Sourds 974 ont célébré la Journée mondiale des Sourds

Ce samedi 19 septembre 2026, la ville de Saint-Denis et l’association Koulèr Sourds 974 ont célébré la Journée mondiale des Sourds. Du pavoisement du Sign Union Flag à l’Hôtel de ville à la marche jusqu’au Barachois, puis au village associatif, cette journée a permis de mieux faire connaître la culture sourde, de sensibiliser aux réalités vécues par les personnes Sourdes et de rappeler l’importance de leur pleine participation à la vie de la cité. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Denis à ce sujet (Photo : ville de Saint-Denis)