Saint-Paul : préparez-vous, les mercredis sont sportifs à Savannah

Tous les mercredis de septembre, rendez-vous au Plateau Noir de Savannah pour découvrir gratuitement différentes disciplines de l’athlétisme. "Au programme : course de vitesse, lancer de poids, saut en hauteur, parcours de motricité et bien d’autres activités pour bouger et se dépasser dans la bonne humeur" assure la municipalité. Il suffit d'avoir au moins 6 ans pour y participer, de 13h à 16h. Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Paul à ce sujet. (Photo d'ilustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)