Saint-Paul : retour de la Journée Locale de l’Accès au Droit à la Grotte du Peuplement ce samedi

Vous avez des questions sur vos droits ? Un litige, un problème familial, une succession, un conflit de voisinage, des interrogations liées au logement, au travail ou à vos démarches administratives ? "Cette journée est l’occasion de rencontrer gratuitement et sans rendez-vous des professionnels du droit et des associations" explique la ville de Saint-Paul. Rendez-vous ce samedi 26 septembre 2026 à Grotte du Peuplement de 8h à 13h. Nous partageons, ci-dessous, le post de la ville à ce sujet.( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)