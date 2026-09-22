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Saint-Paul : retour de la Journée Locale de l’Accès au Droit à la Grotte du Peuplement ce samedi

  • Publié le 22 septembre 2026 à 18:12
  • Actualisé le 22 septembre 2026 à 18:15
grotte du peuplement à saint-paul

Vous avez des questions sur vos droits ? Un litige, un problème familial, une succession, un conflit de voisinage, des interrogations liées au logement, au travail ou à vos démarches administratives ? "Cette journée est l’occasion de rencontrer gratuitement et sans rendez-vous des professionnels du droit et des associations" explique la ville de Saint-Paul. Rendez-vous ce samedi 26 septembre 2026 à Grotte du Peuplement de 8h à 13h. Nous partageons, ci-dessous, le post de la ville à ce sujet.( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Saint-Paul, Zoom, Journée Locale de l’Accès au Droit

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