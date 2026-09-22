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Le Tampon : appel à candidatures pour des emplacements disponibles aux Kiosques du Belvédère de Grand-Bassin à la Plaine des Cafres

  • Publié le 22 septembre 2026 à 18:58
  • Actualisé le 22 septembre 2026 à 19:01
belvedere de bois court Tampon
belvedere de bois court Tampon

La mairie du Tampon lance un appel à candidatures en vue de l’occupation temporaire et précaire des kiosques situés sur le site touristique du Belvédère de Grand-Bassin. Cet appel vise à dynamiser le site en proposant une offre commerciale et artisanale de qualité, qui met en valeur la richesse et les savoir-faire de notre territoire. Date limite de dépôt : lundi 28 septembre 2026 à 12h. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville à ce sujet (Photos d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Tampon, Zoom, Grand-Bassin

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