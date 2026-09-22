Saint-Paul : "Nout Tèr, Nout Patrimoine" partez à la découverte des quartiers de votre ville

Jusqu'au 8 octobre 2026, la ville de Saint-Paul vous invite à découvrir "Nout Tèr, Nout Patrimoine". Une programmation qui fait dialoguer patrimoine, culture, mobilité durable et environnement à travers tout le territoire. "De Sans Souci au Bout de l’Étang, en passant par Bellemène, Le Guillaume, La Saline, le Tour des Roches ou encore Plateau Caillou, la programmation investit de nombreux quartiers de la commune" insiste la municipalité. Nous partageons, le programme de ces journées, ci-dessous. (Photos d'illustration : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)