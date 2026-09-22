Saint-Denis : rendez-vous dans les restaurants de la ville pour vivre l'expérience des Tables Gourmandes

Vous avez jusqu'au 27 septembre 2026, pour profiter des Tables Gourmandes du Nord. Elles reviennent pour une 3ᵉ édition aux côtés de l’Office de tourisme intercommunal du Nord et des restaurateurs du territoire. "Une semaine pour découvrir de nouvelles adresses, soutenir nos restaurateurs et mettre en lumière la diversité culinaire qui fait aussi l’identité de Saint-Denis" indique la municipalité. Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)