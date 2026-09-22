Saint-Paul : paré, pa paré po la Koupe Kartié ?

Vous avez jusqu'au vendredi 24 septembre 2026 pour inscrire votre équipe pour les matchs qui auront lieu ce samedi 26 septembre 2026 au Guillaume à Saint-Paul. La Koupe Kartié, c'est le tournoi de football par bassin de vie de la ville de Saint-Paul, qui rassemble les habitants autour du sport, du fair-play et du vivre-ensemble. La ville encourage les joueurs : "vous habitez Le Guillaume ? Formez votre équipe (7 joueurs + 3 remplaçants, équipes mixtes possibles) et venez représenter votre bassin de vie." Nous partageons, ci-dessous la publication de la ville de Saint-Paul à ce sujet (Photo : Richard Bouhet/imazpress.com)