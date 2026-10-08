[Photos-Vidéo] Salon du Livre de Jeunesse de l'Océan Indien : 18 auteurs découvrent La Réunion à travers la cuisine

Le Salon du Livre de Jeunesse de l'Océan Indien, ouvre ses portes du 8 au 11 octobre 2026, à la Cité des Arts. Pour cette occasion 18 auteurs se sont réunis ce mercredi 7 octobre 2026, à Sainte-Clothilte pour un atelier de cuisine et de dégustation en compagnie du chef Nicolas Rivière. Au menu : un traditionnel gâteau patate. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien, porté par La Réunion des Livres, en partenariat avec Territo’Arts, se tiendra du 8 au 11 octobre 2026 à la Cité des Arts à Saint-Denis de La Réunion. Quatre jours entièrement gratuits, placés sous le thème "Lire en s’amusant, s’amuser en lisant".

- Les auteurs aux fourneaux -

À l’occasion du Salon du Livre de Jeunesse de l'Océan Indien, 18 auteurs venus de Madagascar, de Mayotte, de Maurice, de l’Hexagone ou encore d’Inde, sans oublier les auteurs péi, se sont réunis ce mercredi 7 octobre 2026 autour d’un atelier de cuisine et de dégustation de gâteau patate.

Le chef Nicolas Rivière et le chef Stéphane du restaurant Levant étaient leurs mentors pour l’occasion. Regardez.

"On a organisé ce petit atelier de cuisine pour la cohésion, pour qu'ils puissent découvrir la culture de La Réunion, au-delà de la littérature mais aussi avec sa cuisine, parce que c'est un véritable portail sur l'identité plurielle de La Réunion", nous dit Sandra Rivière, coordinatrice de la Réunion des Livres.

Blinis de patates douces salés accompagnés de ketchou, spécialité du chef Nicolas Rivière et de condiments, pickles confectionnés par eux-mêmes, les auteurs ont découvert La Réunion de la meilleure des façons : à travers sa cuisine.

"Le chef Nicolas Rivière est un des chefs qui met les produits de La Réunion en l'air, ça c'est certain", affirme Sandra Rivière.

Les auteurs ont ensuite terminé par le cheesecake de patates douces. Et pour la touche finale "ils ont bien sûr goûté les jus de Corossol, les jus de Goyavier", termine Sandra Rivière.

- Lire en s’amusant, s’amuser en lisant -

Pour cette édition, la thématique a été choisie pour donner le goût de la lecture grâce à des livres où l’enfant est acteur, à travers des lectures interactives.

Les auteurs aussi se sont amusés en découvrant La Réunion non pas à travers des livres mais à travers l'art de la cuisine.

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