Saint-Denis : tout un Salon pour le livre à la Cité des arts

Le Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien se tiendra du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2026 à la Cité des arts à Saint-Denis. Ces quatre jours seront placés sous le thème "lire en s’amusant, s’amuser en lisant". L'entrée est gratuite. L'événement est organisé par La Réunion des Livres, en partenariat avec Territo’Arts (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La thématique de cette édition a été choisie pour donner le goût de la lecture grâce à des livres où l’enfant est acteur, à travers des lectures interactives.

"Le Salon bénéficie de la présence exceptionnelle d’éditeurs malgaches, mauriciens et indiens, avec la mise en avant d’ouvrages bilingues en français et malgache, créole réunionnais, créole mauricien ou shimaoré" annoncent les organisateurs.

L'invité d'honneur de la manifestation est Marc Boutavant, lauréat du Prix de la Grande ourse 2022, créateur d’Ariol, Mouk et de Chien Pourri. Il ira à la rencontre des familles et des scolaires pour des dédicaces et temps d’échanges privilégiés.

A noter que des chèques-lire seront distribués aux écoles maternelles et primaires pour enrichir les bibliothèques de classe.

- Un Salon pour quels objectifs ? -

Les organisateurs précisent que le Salon a pour objectif de "faire rayonner la littérature de jeunesse de l’océan Indien, avec plus d’une centaine d’auteurs péi et de la zone océan Indien en dédicaces". Il s'agit aussi "de dynamiser et soutenir la filière du livre, notamment grâce à des rencontres professionnelles qui favorisent la coopération régionale" disent-ils.

- Les chiffres du Salon -

- 17 auteurs invités (Hexagone, Madagascar, Maurice, Mayotte, Inde) dont la majorité vient pour la première fois à La Réunion

- plus de 100 auteurs péi en dédicaces ;

- 29 stands (éditeurs péi, libraires, distributeurs) ;

- 1 500 scolaires attendus en rencontres auteur (dans et hors les murs : Saint-Denis, Sainte-Marie, SainteSuzanne) ;

- 9 000 visiteurs attendus.

- Infos pratiques -

• Lieu : Cité des Arts, 23 rue Léopold Rambaud, Saint-Denis.

• Horaires : Jeudi 8 octobre (9 h-16 h) | Vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2026 (9 h-18 h).

• Tout le programme sur : www.sljoi.com



www.imazpress.com / [email protected]