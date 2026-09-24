Le Festival des Arts de la Marge célèbre la singularité et l'inclusion à La Réunion

Du 8 au 11 octobre 2026, les communes de Trois-Bassins, Le Port et Saint-Paul accueilleront la nouvelle édition du Festival des Arts de la Marge (FAM). Véritable carrefour artistique pluridisciplinaire unique en son genre sur l’île, le FAM s’impose comme une vitrine incontournable de la création inclusive. Organisé par la compagnie Danses en l’R, pionnière et figure de proue de la pratique de la danse intégrante à La Réunion, le festival célèbre la singularité en croisant les chemins d’artistes en situation de handicap ou pas, à travers la danse, la musique, le théâtre, les performances, les expositions et le cinéma (Photos DR Quentin Rivière / UNMUTE)

Porté par la compagnie Danses en l'R, à l’origine de l’introduction et du développement de la danse intégrante sur le territoire réunionnais, le Festival des Arts de la Marge (FAM) bouscule les lignes de la création contemporaine. Plus qu'un simple événement culturel, c'est un projet artistique pluridisciplinaire audacieux qui décloisonne les pratiques et les genres.

- Demandez le programme -

Pendant quatre jours, le festival déploie une programmation riche, éclectique et résolument pluridisciplinaire :

● Jeudi 8 octobre (L'Alambic, Trois-Bassins) : Journée dédiée aux séances scolaires avec la projection du programme de courts-métrages Hors Cadre (13h30), suivi de Zembrokal Sinyé (14h30) et de la performance dansante B.I.M! (15h).



● Vendredi 9 octobre (Kabardock, Le Port & La Longère, Saint-Paul) :

- Séances scolaires le matin au Kabardock (projections et la compagnie sud-africaine Unmute).

- Vernissage de Sensible, l'expo à 17h30 à La Longère de Saint-Paul, une exposition tactile signée Praxitèle à découvrir du bout des doigts (visible jusqu'au 24 octobre).

- Soirée gratuite dès 18h alliant arts vivants et musiques actuelles avec le show haut en couleur de Katsouné (entre extravagance drag et TDAH) et le groove contagieux du Kinta DJ Set.



● Samedi 10 octobre (La Raffinerie, L'Hermitage) :

- Dès 16h : Ouverture de la performance participative Sèn Ouvert’ (portée par le SAMSAH Sud/Nord et Neurodiversité).

- 17h15 : Zembrokal Sinyé, un dialogue vibrant entre danse, musique et langue des signes avec Tina et Nicolas Poullet.

- 17h50 : Improvination, un battle expérimental unique mêlant danseurs et musiciens en direct.

- 19h : La compagnie sud-africaine Unmute présente The In Between Signals, une œuvre chorégraphique saisissante qui interroge la communication au-delà des mots, en tissant un pont poétique entre surdité, épilepsie et corps en mouvement.

- 20h : Une collaboration musicale sans frontières entre le Wild Classical Music Ensemble (Belgique) et le groupe réunionnais Fournéz, accompagnés de la chanteuse Françoiz Breut (punk-rock, maloya et séga).



● Dimanche 11 octobre (La Raffinerie & alentours, L'Hermitage) :

- 10h : Masterclass de danse inclusive animée par la compagnie Unmute (sur inscription).

- 16h : Défilé festif au Mail de Rodrigues.

- 17h30 : La performance B.I.M! et le spectacle de théâtre corporel Danse ta vie par Mahih-K.

- 18h30 : Un grand Circle Song inclusif mené par Yan avec la participation de Tine Poppy.

- 19h : Projection en plein air de la sélection de courts-métrages Hors Cadre.

- 20h : Clôture festive et dansante avec le DJ set afro-disco de La Fraîche.

- Informations pratiques et accessibilité -

● Dates : Du 8 au 11 octobre 2026.

● Lieux : L’Alambic (Trois-Bassins), Le Kabardock (Le Port), La Longère (Saint-Paul), La Raffinerie et Le Hangar École de Danse (L’Hermitage / Saint-Gilles).

● Tarifs : Toute la programmation (expositions, concerts, performances à La Raffinerie et La Longère) est totalement gratuite.

● Inscriptions : Les ateliers participatifs (Masterclass, Circle Song) ainsi que les rendez-vous professionnels sont accessibles sur préinscription via HelloAsso.