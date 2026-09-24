À la une de ce vendredi : Macron et la patience, florilèges au Tampon, le pape à Paris, salon du livre, festival de la marge et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 25 septembre 2026 : - Carburants, guerre, pouvoir d'achat : Macron affirme que "la situation est grave", promet d'agir, mais appelle encore les Français à patienter - Florilèges 2026 : pendant dix jours, le Tampon va voir la vie en fleurs - Le pape Léon XIV attendu à Paris, à La Réunion les cloches des églises sonneront pendant 7 minutes dès midi - Saint-Denis : tout un Salon pour le livre à la Cité des arts - Le Festival des Arts de la Marge célèbre la singularité et l'inclusion à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di – un vendredi en deux temps (Photo www.imazpress.com)

Prix des carburants, menace russe, guerre en Ukraine, colère sociale ou encore pouvoir d'achat : Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi 24 septembre 2026, lors d'une interview diffusée simultanément sur TF1 et France 2. À sept mois de son départ de l'Élysée, le chef de l'État a surtout voulu se présenter en président protecteur face aux crises internationales. Sur le sujet brûlant des carburants, pas de baisse immédiate des taxes ni de nouveau chèque annoncé : Emmanuel Macron mise d'abord sur la diplomatie pour faire baisser les prix, tout en promettant que "rien" ne sera exclu si la flambée se poursuit. Surtout, le président a formulé avec une rare clarté la menace que représente désormais la Russie pour la France, appelant le pays à "se préparer" face à "la multiplication des actes hostiles en Europe".

C’est un rendez-vous que les amoureux des belles plantes ne rateraient sous aucun prétexte. Du 9 au 18 octobre 2026, les Florilèges reviennent au Tampon pour leur 42e édition. Pendant dix jours, concerts, spectacles, humour, danse, ateliers, expositions et animations pour tous les publics viendront composer le bouquet de l'un des événements phares de La Réunion.

Attendu par des fidèles enthousiastes, le pape Léon XIV arrive vendredi pour Paris, première étape d'une visite de quatre jours en France durant laquelle il abordera de multiples thèmes, dont l'intelligence artificielle, la question migratoire ou la lutte contre les violences sexuelles.

Le Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien se tiendra du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2026 à la Cité des arts à Saint-Denis. Ces quatre jours seront placés sous le thème "lire en s’amusant, s’amuser en lisant". L'entrée est gratuite. L'événement est organisé par La Réunion des Livres, en partenariat avec Territo’Arts

Du 8 au 11 octobre 2026, les communes de Trois-Bassins, Le Port et Saint-Paul accueilleront la nouvelle édition du Festival des Arts de la Marge (FAM). Véritable carrefour artistique pluridisciplinaire unique en son genre sur l’île, le FAM s’impose comme une vitrine incontournable de la création inclusive. Organisé par la compagnie Danses en l’R, pionnière et figure de proue de la pratique de la danse intégrante à La Réunion, le festival célèbre la singularité en croisant les chemins d’artistes en situation de handicap ou pas, à travers la danse, la musique, le théâtre, les performances, les expositions et le cinéma

Pour ce vendredi 25 septembre 2026, Matante Rosina annonce une belle matinée avec un beau soleil sur l’île. Dans l’après-midi, les nuages se développent, avec quelques petites averses possibles, surtout dans l’intérieur et les hauts du nord.