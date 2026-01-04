Globe 40 : le voilier Freedom retourne en Australie après une avarie

Le voilier des concurrents réunionnais a été victime d'un choc avec un OFNI, un objet flottant non identifié. Un choc qui a endommagé un des deux safrans et provoqué une voie d'eau qui s'est infiltrée sur l'embarcation. Thibault Lefevere et Nicolas Guibal ont rapidement réagi mais la poursuite de la course s'avérant impossible dans ces conditions ils ont décidé d'un retour à Sydney. (Photo : Rb/www.imazpress.com)

Dans un communiqué, les organisateurs de la Globe 40 explique : "La solidarité s'est mise en place avec les équipes restées à terre et très vite des solutions se mettent en place pour acheminer en Australie les pièces de rechange avec la volonté de reprendre la course au plus tôt. "

L'équipe Free Dom, "déçue et choquée par cet incident", géré sans demande d'assistance extérieure, partait pour un nouveau beau duel entre autres avec son concurrent le plus proche Barco Brasil mais il faudra attendre pour cela l'étape suivante.

La course au large reste un sport technique avec des épisodes souvent cruels au regard de l'investissement humain et sportif dans les projets ; aprés 15.000 milles parcourus depuis Lorient et un seul incident à ce jour ce type d'épisode est malheureusement difficilement évitable.

"Souhaitons au bel équipage réunionnais de très vite ranger ce moment dans les mauvais souvenirs de l'épreuve." ajoute l'organisateur.

- Des conditions météorologiques plus difficiles -

La flotte qui se dirige vers les quarantièmes sait quant à elle que dans peu de temps les premières dépressions attendues vont se manifester.

Les températures vont baisser, le vent forcir, la mer se creuser au passage de la Nouvelle-Zélande avant d'aller très probablement gagner pour un long moment la limite sud du parcours fixée dans cette étape, soit 50° degrés de latitude.