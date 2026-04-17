Guerre au Moyen-Orient : l'Iran annonce l'ouverture du détroit d'Ormuz, les cours du pétrole plongent

(Actualisé) Ce vendredi 17 avril 2027, c'est dans une publication sur le réseau social Telegram que Le ministre des affaires étrangères iranien, Abbas Araghtchi, a annoncé l'ouverture du détroit d’Ormuz, et ce : "Pendant la période restante du cessez-le-feu". "À la suite de l’annonce du cessez-le-feu au Liban, le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d’Ormuz est déclaré totalement libre" jusqu’à la fin de la trêve, précise-t-il. Sur les marchés, cette annonce a fait chuter les cours du pétrole.

Le ministre des affaires étrangères iranien annonce la liberté de circulation dans le détroit d’Ormuz pendant la durée du cessez-le-feu au Liban.

Une annonce qui fait plonger les cours du pétroles, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour une livraison en juin, perdait 10,42% à 89,03 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, tombait de 11,11% à 84,17 dollars.

Sur son réseau Truth Social, le Président Américain Donald Trump confirme l'ouverture du détroir d'Ormuz.

Si Donald Trump semble se réjouir de cette annonce, insiste cependant sur un point, "le blocus naval restera pleinement en vigueur, en ce qui concerne l'Iran, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit finalisée à 100 %. Ce processus devrait être très rapide, la plupart des points ayant déjà été négociés" .

Ce mercredi 15 avril 2026, trois pétroliers iraniens sont sortis du Golfe par le détroit d'Ormuz avec cinq millions de barils de pétrole brut, les premiers depuis le blocus imposé par les Etats-Unis aux ports iraniens, a indiqué vendredi la société de données maritimes Kpler à l'AFP.

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