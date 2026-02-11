Le CHU de La Réunion reconnu centre expert de référence pour les infections ostéo-articulaires complexes

Le CHU de La Réunion a été récemment officiellement labellisé centre correspondant pour les CRIOAc (Centre de Référence des Infections Ostéo-Articulaires Complexes), en lien avec le CHU de Lyon, centre coordonnateur inter- régional. Cette distinction fait du CHU de La Réunion le premier centre des DROM à rejoindre le réseau national CRIOAc. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Depuis près de dix ans, les équipes des sites Sud développent une expertise dans la prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA), en organisant régulièrement des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). Les équipes du site nord participent également pleinement à ce dispositif régional, garantissant une organisation intégrée sur l’ensemble du territoire.

- Un circuit coordonné pour le patient et les équipes -

Grâce à un parcours coordonné (ville-hôpital-établissements de santé de La Réunion), dès lors qu’une infection ostéo- articulaire complexe est suspectée chez un patient, il est orienté vers le CHU pour une prise en charge spécialisée (consultations et examens approfondis comprenant des analyses sanguines, des examens d’imagerie et parfois des biopsies pour identifier le germe).

Ce parcours nécessite une prise en charge spécifique coordonnée sur le triptyque : orthopédiste, infectiologue et microbiologiste.

Chaque semaine, les équipes médicales du CRIOA se réunissent en RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire regroupant avec a minima un chirurgien orthopédiste, un infectiologue et un microbiologiste) pour déterminer les traitements et/ou chirurgies les plus adaptés. Le suivi post-hospitalier, en ambulatoire ou en hospitalisation partielle de jour, assure l’éradication complète de l’infection et la récupération fonctionnelle de l’articulation.

Chaque cas est ensuite enregistré dans le logiciel national de CRIOAc, permettant le partage d’expertise avec les autres centres coordonnateurs (Hospices Civiles de Lyon) et l’amélioration continue de la prise en charge au niveau national.

Pour les cas très complexes, l’équipe peut solliciter le CRIOA de Lyon, centre d’excellence, où sont développées des techniques expérimentales comme la phagothérapie.

- Une prise en charge individualisée face à un risque majeur -

Même si ces infections ne sont pas contagieuses, elles représentent un risque majeur pour la santé individuelle et collective avec des complications lourdes, des hospitalisations prolongées, des interventions chirurgicales complexes et des coûts élevés pour le système de santé.

Cette labellisation est une reconnaissance officielle de l’expertise locale mise en place depuis plus de 10 ans. Elle permet désormais une meilleure organisation régionale avec l’appui du réseau national.

Dans les territoires ultramarins, l’enjeu est encore plus fort en raison de l’éloignement géographique, des contraintes d’accès aux centres experts de l’Hexagone et de l’impact humain et social des évacuations sanitaires (EVASAN). Grâce à l’expertise reconnue des équipes du CHU de La Réunion avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS), les patients réunionnais bénéficient désormais d’une prise en charge locale sécurisée, coordonnée et de qualité, qui réduit les complications et limite les transferts.

Cette labellisation est donc une reconnaissance officielle de l’expertise locale mise en place depuis plus de 10 ans. Elle permet aux Réunionnais et Réunionnaises d’accéder à un centre aux mêmes compétences que de nombreux centres de l'Hexagone. Une nouvelle preuve de l’avancement du CHU pour une égalité des soins sur l’ensemble du territoire.

- Les infections ostéo-articulaires (IOA) : un enjeu de prise en charge individualisé -

Les IOA sont des infections graves, parfois nosocomiales, qui peuvent entraîner des complications majeures.

Elles peuvent survenir : sur des articulations ou os dits “natifs.ves” (sans matériel implanté), et survenir après un traumatisme (fracture ouverte) ou après passage transitoire d’une bactérie dans le sang. Exemples : Arthrite, Ostéomyélite sur du matériel chirurgical (vis, plaque, clou) implanté suite à une fracture. La contamination peut survenir lors de la fracture (fracture ouverte) ou lors de la chirurgie.

Ou sur une prothèse articulaire. 2 à 5% des prothèses (hanche, genou, épaule) implantées s’infectent. Ces infections sont acquises lors de la chirurgie ou secondairement après passage transitoire d’une bactérie dans le sang. La prise en charge de ces infections, rares mais graves, nécessite une chirurgie et une antibiothérapie prolongée.

Leur prise en charge est complexe et coûteuse et nécessite une prise en charge spécialisée, pluridisciplinaire et coordonnée.

"Il faut comprendre que lors d’une chirurgie orthopédique il y a un risque, rare mais présent d’infection", explique le Dr Xavier Bouilloux. "L’enjeu dans les IOA est de les prendre en charge tôt et avec précision. Une surveillance rapprochée des plaies post opératoires est primordiale pour une réaction rapide."

Le Dr Rodolphe Manaquin précise : "La documentation, c’est-à-dire le fait de connaître la bactérie en cause, est fondamentale pour mener à bien la prise en charge et l’antibiothérapie qui est souvent prolongée. La prise d’antibiotique dans le cadre d’une infection post opératoire doit donc être guidée par des équipes expérimentées".

Sans prise en charge experte et rapide, les IOA peuvent entraîner : "des séquelles fonctionnelles lourdes, des hospitalisations prolongées, des récidives fréquentes, une perte de chances pour les patients, des coûts importants pour le système de santé", détaille le Dr Anne-Gaëlle Leroy.

On estime qu’en France environ 30.000 patients sont pris en charge chaque année pour une infection ostéo- articulaire, toutes formes confondues (infection native, post-traumatique et sur matériel) ; parmi eux, environ 5.000 infections sont liées à un matériel orthopédique, dont environ 3000 concernent des prothèses articulaires (hanche, genou, etc.).