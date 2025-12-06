Alix dann péi mervèy : Joëlle Ecormier et Modeste Madoré revisitent un grand classique de la littérature jeunesse

I di Alix i koz kréol. Alice aux pays des merveilles devient Alix dann péi mervèy. Elle voyage cette fois dans un merveilleux pays qui s'appelle La Réunion. Sur notre île, elle rencontre un dodo, des anguilles, et un caméléon. Dans ce nouveau livre jeunesse Joëlle Ecormier et Modeste Madoré créent un univers coloré, dans les paysages de La Réunion. (Photo : D.R)

Se transformer en Alix, parler en créole, s’ennuyer au bord d’une rivière et sauter dans une cascade à la poursuite du Lièvre Blanc très pressé, ce sont les nouvelles aventures du célèbre personnage créé par Lewiss Caroll.

Par la magie de l’imagination, des mots, d'une île, Alice aux pays des merveilles devient Alix dann péi mervèy.

Un album cartonné de 40 pages, a 18 euros, a glisser sous le sapin. Chez Les éditions à la gomme