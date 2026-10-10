Judo : grande désillusion pour Léa Fontaine, éliminée des Mondiaux en huitième de finale

La Réunionnaise Léa Fontaine a été éliminée aux championnats du monde de judo à Bakou, ce samedi 10 octobre 2026. Elle est sortie de la compétition au stade des huitièmes de finale par la Russe Mariia Ivanova. (Photo Fédération française de Judo)

Léa Fontaine, judokate originaire de La Réunion, ne sera pas titrée cette année en +78 kg. Considérée comme l'une des potentielles favorites pour la médaille d'or, elle a été éliminée de manière précoce dans la compétition.

En revenant sur sa défaite pour le journal sportif L'Équipe, la sportive a fait part de son désarroi en déclarant "prendre une claque" avec cette défaite en huitième de finale.

La judokate, victime de grossophobie en ligne après sa victoire au Grand Slam de Lausanne, espère maintenant "rebondir" et se concentre déjà sur de prochains objectifs.

Pour l'heure, l'équipe de France de judo réalise une piètre performance à ces Mondiaux puisqu'elle n'a toujours pas remporté de médaille d'or lors de ces Mondiaux.

La dernière chance de médaille individuelle repose sur les épaules de Romane Dicko (+78 kg), qui s'est qualifiée pour la finale qui aura lieu, ce samedi, dans la journée.``

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