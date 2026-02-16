Kampus Kouler Tour : une deuxième édition toujours plus riche en couleur

Après le lancement du Kampus Kouler Tour dans le nord, c'est au tour du campus du Tampon d'être arrosé de couleurs ce mardi 17 février 2026. Un événement festif et convivial exclusivement réservé aux étudiants de l'Université de La Réunion. (Photo : sly/www.imazpress.com)

À l’occasion du mardi gras, l’Université convie tous les étudiants de l’antenne sud à rejoindre l'événement Kampus Kouler . Cette journée promet une expérience immersive entremêlant sport, animation et découvertes des services de l’université. Tous les participants sont invités à venir déguisés pour vivre un moment unique et original.

Un programme festif attend les étudiants. À partir de 12h à 17h, les participants auront la possibilité de récupérer des kits (sac, lunettes de soleil, tee-shirt, poudre colorée, bouteille d’eau). Un village de la vie étudiante accueillera les étudiants autour de défis sportifs et ludiques, animations, stands d’information. Bonne nouvelle pour les gourmands, une distribution de crêpe se fera à l'ensemble des participants.

Dès 17h, l’événement débutera par un discours d’ouverture puis s'enchaîne un échauffement avec une séance de zumba géante. À 17h15, le top départ sera lancé pour un parcours de 40 minutes à travers le campus du Tampon. Des ambianceurs projetteront les poudres colorées sur les participants. L’objectif : repartir le plus coloré possible. Pour continuer sur la lancée, l’événement se poursuivra avec l’arrivée du DJ Onemat pour une ambiance assurée jusqu’à 19h qui marquera la clôture de ce rendez-vous.

Gratuit et financé par la CVEC, le Kampus Kouler Tour s’inscrit pleinement dans la politique de l’Université de La Réunion en faveur de la qualité de vie étudiante. À travers cette initiative, l’établissement réaffirme son engagement à favoriser l’intégration des étudiants, à renforcer le lien avec les services universitaires et à dynamiser la vie de campus par des actions fédératrices et inclusives.