Le Port : la clinique des Orchidées inaugure la première maison des 1.000 premiers jours labellisée à La Réunion

La première Maison des 1000 premiers jours labellisée a été inaugurée ce vendredi 26 juin 2026 au Port. La Kaz'1000 jour est un espace dédié aux futurs parents, aux parents de jeunes enfants jusqu'à leurs 3 ans, familles souhaitant être informées, accompagnées ou orientées. Cette première labellisation s’inscrit dans le cadre du référentiel national des Maisons des 1000 premiers jours. (Photos : D.R)

La Kaz’1000 jours Les Orchidées est le fruit d’un travail partenarial associant l’ARS La Réunion, la DEETS, le Département

de La Réunion à travers la PMI, la CAF, la Ville du Port, le CCAS du Port et la Clinique Les Orchidées, établissement du Groupe de Santé Clinifutur.

Elle reconnaît une offre territoriale associant prévention en santé périnatale, accompagnement des parents, information, orientation, éveil du jeune enfant et mobilisation des professionnels du territoire.

- Une offre concrète pour les parents et les jeunes enfants -

La Kaz’1000 jours vise à renforcer l’accès à la prévention, à l’information, à l’accompagnement des familles et aux ressources du territoire, en particulier pour les parents ou famille monoparentale confrontés à l’isolement, à la précarité ou à des difficultés dans leur parcours.

Elle propose des ateliers collectifs, des temps d’échange et des consultations individuelles autour de sujets essentiels : sommeil, alimentation, portage, lien parent-enfant, place des pères, santé périnatale, développement du jeune enfant et prévention.

Les familles peuvent notamment y trouver :

• des ateliers parents-bébé ;

• des cafés parents pour échanger et rompre l’isolement ;

• des consultations avec des professionnels : sage-femme, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, ostéopathe,

tabacologue ;

• un accompagnement renforcé pour les familles en situation de vulnérabilité ;

• une orientation vers les partenaires et dispositifs du territoire.

L’offre s’appuie sur les professionnels de la maternité Les Orchidées et sur un réseau de partenaires engagés auprès des familles, notamment la Protection Maternelle et Infantile (PMI), la Maison de l’Éducation et de la Parentalité (MEP), le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), ainsi que les acteurs associatifs du territoire intervenant dans le champ de la

parentalité et de la petite enfance.