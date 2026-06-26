À retenir ce soir : Réunion Express, dépistage de drogue, plan d'action contre le narcotrafic, France-Norvège et bébé mort d’hyperthermie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 24 juin 2026 : - Réunion Express : 140km de voies ferrées pour La Réunion à l'horizon 2035, la Région ouvre le débat - Le gouvernement refuse de rendre publics les résultats du dépistage antidrogue de ses ministres et de leurs cabinets - "Zéro Drogue La Réunion" : 60 actions pour déstabiliser les trafiquants et "protéger notre île" - Mondial : face à la Norvège, les Bleus sont obligés de gagner pour prendre la tête du groupe - Marseille : un bébé de 18 mois, oublié dans une voiture, meurt d’hyperthermie

Un réseau ferré de 140 km pour La Réunion d'ici 2035, c'est ce qu'envisage la Région Réunion avec le Réunion Express. Mais pour cela, la collectivité a besoin de l'avis de la population. Raison pour laquelle, il a été annoncé ce jeudi 25 juin en Assemblée plénière, le lancement d'un débat public du 19 août 2026 au 26 novembre sur le projet. À terme, ce projet ferroviaire reliera Saint-Benoît à Saint-Joseph, en passant par Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre et pourra transporter 100.000 passagers par jour.

Le gouvernement ne rendra pas publics les résultats de sa campagne de dépistage de stupéfiants auprès des ministres, membres des cabinets et hauts fonctionnaires, a appris l’AFP, ce jeudi, de sources concordantes.

L'État à La Réunion, a décidé de faire de la lutte contre le narcotrafic, une grande cause régionale. Face aux trafics de stupéfiants et à leur consommation, ce vendredi 26 juin 2026, le préfet, Patrice Latron, a dévoilé son plan régional. Entre prévention, répression et communication, l'objectif est d'enrayer ce fléau. Depuis le début de l'année, 35 mules ont été interpellées à l'aéroport. Plusieurs millions d'euros de bénéfices sont générés par ces trafics.

Ce vendredi 26 juin 2026, à 23 heures (heure Réunion), le Mondial de football se poursuit. Déjà qualifiées pour les 16es de finale, la France et la Norvège vont s'affronter pour la 1ère ou la 2ème place du groupe I. Les Bleus feront-ils un sans-faute ou tomberont-ils face aux "Drillos". Réponse, ce soir…

(Actualisé) Ce mardi 23 juin 2026, ce sont les marins-pompiers qui ont découvert un bébé âgé de 18 mois à l'intérieur d'une voiture sur le parking d'un campus universitaire de médecine. Selon nos confrères, c'est le père de l'enfant qui l'aurait oublié à l'arrière de la voiture en allant travailler. Lundi déjà, deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, avaient été retrouvés morts dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras, dans le Vaucluse. Deux jours plus tard, c'est un enfant de 3 ans qui s'est retrouvé piégé dans la voiture familiale