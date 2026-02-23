L’Association Pilon lance son programme d’insertion professionnelle dédié aux jeunes LGBT+

Face à la précarité touchant la communauté LGBT+ à La Réunion, l’Association Pilon lance un nouveau dispositif : le "Programme Pilon vers l’Emploi". Cette formation gratuite de trois mois vise à offrir des outils concrets d’émancipation aux jeunes adultes queer de 18 à 35 ans et lutter contre l’exclusion. (Photo rb/www.imazpress.com)

"À La Réunion, le rejet familial constitue souvent le premier pas vers la précarité pour de nombreux jeunes LGBT+, entraînant parfois l'arrêt des études et des difficultés d'accès au logement", assure l'association qui œuvre pour le soutien et l'accompagnement des personnes LGBT+ sur l'île.

Le "Programme Pilon vers l’Emploi" a été conçu pour répondre à cette urgence sociale en proposant un accompagnement complet et bienveillant. Le programme, entièrement gratuit, s'adresse aux jeunes queer de 18 à 35 ans et résidant à La Réunion (étudiants, demandeurs d’emploi ou suivis par une mission locale).

- Un programme complet et gratuit -

Du 11 mars au 29 mai 2026, les participant.e.s bénéficieront de sessions intensives chaque mercredi et vendredi après-midi au Centre LGBT Nord. Le cursus comprend quatre modules :

• Sensibilisation : Appréhender les spécificités de l’identité LGBT en milieu professionnel.

• Techniques de recherche d'emploi : Optimisation de CV, création de profils LinkedIn et lettres de motivation.

• Préparation intensive : Simulations d'entretiens d'embauche réalistes.

• Mise à niveau technique : Maîtrise des outils informatiques indispensables (Excel, Word, etc.).

La date limite pour déposer sa candidature est fixée au 1er mars 2026 à minuit. Pour postuler, il suffit de remplir le formulaire en ligne.

Afin de garantir un suivi personnalisé de qualité, le programme est limité à 10 participant.e.s.

