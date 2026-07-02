La braderie de Saint-Louis revient pendant dix jours

Du 3 au 13 juillet 2026, la Braderie de Saint-Louis revient animer le cœur de ville avec 11 jours de bonnes affaires, d’animations et de convivialité. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisée par l’Association des Commerçants et Industriels de Saint-Louis (ACISL), en partenariat avec la ville de Saint-Louis et la CCI Réunion, cette nouvelle édition rassemblera commerçants, exposants, forains et visiteurs autour d’un événement devenu incontournable.

Le lancement officiel aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à 10h30. Une inauguration ouverte à tous, qui marquera le lancement officiel de la Braderie avec un programme festif.

- Une programmation tout au long de la Braderie -

Pendant toute la durée de l’événement, commerçants, exposants et visiteurs profiteront d’une programmation variée destinée à toute la famille .

-Infos pratiques :

Du 3 au 13 juillet 2026

Centre-ville de Saint-Louis

