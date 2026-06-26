La coopération douane-magistrature se renforce dans l’océan Indien

Pour la première fois dans l’Océan Indien, une réunion de travail a réuni, le jeudi 25 juin 2026, à Saint-Denis, les représentants de la Douane et de la magistrature (siège et parquet) du ressort de la Cour d’appel de Saint-Denis (tribunaux de Saint-Denis, de Mamoudzou et de Saint-Pierre). Cette initiative inédite marque une étape majeure dans le renforcement de la lutte contre les trafics illicites dans la région. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Direction régionale des douanes de La Réunion)

Le directeur de l’Office national anti-fraude (ONAF) et le chef du bureau des Affaires juridiques de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), présents à cette réunion, ont souligné l’impérieuse nécessité d’une coordination renforcée entre les acteurs nationaux et locaux.

La Douane a profité de cette réunion pour présenter son nouveau Code des douanes national, entré en vigueur depuis le 1er mai 2026.

Le précédent code, adopté il y a plus de 75 ans, n’avait jamais fait l’objet d’une refonte. Ce nouveau code des douanes permet à l’administration des douanes de conserver des moyens efficaces de lutte contre les trafics, dans un cadre plus protecteur des droits des personnes contrôlées.

La Direction régionale des douanes de La Réunion a évoqué la hausse significative des saisies depuis plusieurs années : stupéfiants (phénomène des "mules"), tabac de contrebande, produits contrefaits dangereux et trafics de déchets. Face à cette menace multiforme, la Douane de La Réunion, en étroite collaboration avec la Préfecture et les Forces de sécurité intérieure (FSI), déploie tous ses moyens pour démanteler les réseaux et garantir une réponse judiciaire adaptée.

- 1 million d’euros saisis en 2025 au titre du blanchiment douanier -

La Direction régionale des douanes de Mayotte a évoqué pour sa part les diverses formes de fraudes auxquelles elle est confrontée. La contrebande de tabacs et cigarettes, menée à grande échelle, entraîne des saisies massives. Grâce au contrôle des flux financiers, plus d’1 million d’euros en espèces ont été saisis en 2025 au titre du blanchiment douanier.

Par ailleurs, la Douane de Mayotte participe activement à de nombreuses actions de contrôle du commerce, menées sous l’autorité de la Préfecture et du Parquet, notamment les opérations CODAF pour lutter contre l’économie souterraine. En 2025, des dizaines de milliers de produits contrefaits ont été retirés de la circulation, dont des appareils électroménagers présentant des risques immédiats pour les consommateurs (incendie, électrocution).

Fort de sa singularité, la Douane travaille en étroite collaboration avec l’autorité judiciaire et plus particulièrement avec les parquets, pour contribuer à la défense des territoires ultramarins français de l'Océan Indien. Cette réunion a permis de dresser un bilan des actions menées, de mettre en lumière les enjeux locaux et de souligner la qualité de la coopération entre la Douane et la magistrature dans l'Océan indien.



Conformément aux orientations stratégiques nationales du projet « Douane 2030 », les directions régionales des douanes de Mayotte et de La Réunion ont indiqué qu’elles vont s’engager résolument dans une démarche d’investigation adaptée au contexte ultramarin.

L’objectif est de contribuer encore plus activement au démantèlement des réseaux criminels, en mobilisant les pouvoirs du Code des douanes, et de cibler en priorité les infractions les plus graves. Dans ce cadre, l’Office National Anti- Fraude (ONAF) joue un rôle clé en poursuivant les enquêtes dans un cadre judiciaire, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée.

La journée s’est achevée par une visite du Grand Port Maritime de La Réunion, au cours de laquelle les participants ont pu découvrir le scanner mobile basse intensité (SMBI), un outil technologique de pointe qui permet de renforcer les contrôles des conteneurs.

