La préfecture va réquisitionner du personnel à Sudéau et à la CISE pour rétablir la distribution d'eau

Avec la mobilisation sociale en cours à Sudéau et à la CISE, la distribution de l'eau est fortement perturbée dans plusieurs communes du Sud et de l'Est de l'île. Face à cette situation, la préfecture a décidé, comme elle le détaille dans un communiqué de presse, de "réquisitionner le personnel strictement nécessaire" pour rétablir une distribution correcte. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis plusieurs jours, des perturbations affectent la distribution d'eau potable dans plusieurs secteurs de La Réunion, en lien avec un conflit social interne à la CISE Réunion et Sudéau, entraînant des difficultés opérationnelles. Cette situation impacte surtout les habitants de Sainte-Marie, du Tampon, de Saint-Benoît et de la Plaine-des-Palmistes.

Face aux difficultés rencontrées et afin de garantir le service public en approvisionnement d'eau, le préfet prend la décision de réquisitionner le personnel strictement nécessaire, afin d'assurer les missions essentielles, notamment la surveillance du réseau, la recherche des dysfonctionnements et le contrôle de la qualité de l'eau.

- "Garantir à la population un accès à une eau de qualité" -

L'Agence régionale de santé (ARS) assure le contrôle sanitaire de l'eau en lien avec les acteurs concernés. La levée des restrictions sanitaires ne pourra toutefois intervenir qu'après obtention de résultats d'analyses microbiologiques conformes. Dans l'attente de résultats confirmant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante, les habitants doivent respecter les consignes sanitaires en vigueur dans leur secteur et se référer aux informations diffusées par les autorités compétentes.

La priorité demeure de garantir à la population un accès à une eau de qualité sanitaire conforme, tout en préservant la continuité des services essentiels.

Une cellule de suivi réunissant des cadres de la préfecture et de l'ARS est activée depuis vendredi 8 octobre et le restera jusqU'à la levée des difficultés.