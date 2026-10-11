Grève : la CISE évoque des "actes de malveillance" qui aggravent les perturbations dans la distribution d'eau

Les salariés de la CISE Réunion sont en grève depuis le mercredi 7 octobre 2026. Une mobilisation sociale qui entraîne des perturbations dans les communes où la distribution d'eau est assurée par la CISE. Ce dimanche 11 octobre, cette dernière a émis un communiqué de presse où elle mentionne des "actes de malveillance" sur des équipements qui viendraient "aggraver" la situation. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La CISE Réunion est pleinement consciente des difficultés que ces perturbations entraînent pour les usagers, en particulier dans les secteurs privés d’eau. Les équipes disponibles sont mobilisées pour assurer les opérations essentielles et rétablir l’alimentation dans les secteurs affectés. La direction salue leur engagement.

À Sainte-Rose, un équipement de régulation a été dégradé, entraînant une baisse du niveau du réservoir. À Saint-Benoît, des vannes ont été fermées, notamment sur le secteur d’Abondance et au chemin Sévère. Les équipes sont intervenues afin de rétablir le fonctionnement des installations et de limiter les conséquences pour les usagers. Les auteurs de ces faits ne sont pas identifiés à ce stade ; des investigations sont en cours.

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L’exploitation d’un service d’eau potable repose sur des opérations continues de traitement, de surveillance et de contrôle de la qualité de l’eau, réalisées par des personnels qualifiés. Les équipes disponibles restent mobilisées pour assurer les opérations essentielles et limiter les conséquences pour les usagers. CISE Réunion a sollicité les services de l’État afin que soient examinées les mesures permettant de mobiliser les personnels indispensables au maintien de ces opérations qui relèvent du service public.

- Une revalorisation salariale demandée -

La qualité de l’eau fait l’objet d’une surveillance renforcée. Si un risque sanitaire est identifié, les usagers concernés seront informés des consignes définies par les autorités sanitaires.

Dans le cadre du mouvement social au sein de l’UES Réunion, les organisations syndicales revendiquent notamment une revalorisation de 30 % de salaire. Une évolution de cette ampleur n’est pas soutenable au regard des équilibres économiques et engagements contractuels de CISE Réunion. La direction a présenté sa position aux représentants des salariés et reste disponible pour poursuivre les discussions.

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"La sécurité de nos salariés mobilisés sur le terrain, la continuité du service et la qualité sanitaire de l’eau sont nos priorités. Nos équipes assurent les opérations essentielles et interviennent pour rétablir le service dans les secteurs affectés. Nous poursuivons le dialogue avec les représentants des salariés et restons en lien avec les autorités compétentes", déclare Fabrice Hazard, directeur général de la zone Caraïbe et Océan Indien.