Barreau de Saint-Pierre : une commission civile de permanence des mineurs mise en place

La loi du 13 juillet 2026 prévoit qu’à compter du 6 janvier 2027, l’enfant devra être assisté par un avocat dans le cadre des procédures d'assistance éducative le concernant. Le conseil de l’ordre des avocats de Saint-Pierre a mis en place une commission civile de permanence des mineurs, dans cette manière particulièrement sensible pour la protection des enfants et garantir leurs droits. Ce vendredi 2 octobre 2026, a eu lieu un premier atelier d’échanges au tribunal avec les avocats de cette permanence. (Photo DR Ordre des avocats)

"Cette initiative traduit la volonté du Barreau de Saint-Pierre d’anticiper les évolutions législatives et de garantir, dès à présent, une assistance adaptée aux enfants et aux adolescents", expliquent les robes noires sudistes dans un communiqué publié ce lundi.

Les avocats de cette permanence s’engagent ainsi à se former pour la défense des mineurs qui exige une formation spécifique, permettant une écoute attentive et une meilleure connaissance des enjeux propres au droit des mineurs. Une formation qui permet aussi de développer ainsi les compétences nécessaires à leur accompagnement juridique.

Lire aussi - Agressions sexuelles sur mineurs : le parquet de Saint-Pierre fait appel de la relaxe du père de famille

- Écouter pour mieux protéger -

"Le recueil de la parole du mineur constitue un enjeu essentiel", assure l'ordre des avocats de Saint-Pierre. "L’avocat doit être en mesure d’offrir à l’enfant un espace d’écoute, de confiance et de sécurité, tout en assurant la défense de ses droits".

En mettant en place cette permanence avant même l’entrée en vigueur de l’obligation légale, le Barreau de Saint-Pierre souhaite affirmer son rôle de chef de file dans la défense des droits des mineurs. Il entend ainsi prendre toute sa place dans la protection de l’enfance et contribuer activement à la défense des mineurs à La Réunion. "Un droit spécifique pour respecter la parole des enfants, leur fragilité et leur vulnérabilité".

Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire : "anticiper les besoins, préparer les avocats et garantir à chaque enfant l’accès effectif à une défense de qualité", rappelle le Bâtonnier du Barreau de Saint-Pierre.

Lire aussi - Violences sexistes et sexuelles : la loi intégrale arrive à l'Assemblée, les associations retournent dans la rue

www.imazpress.com / [email protected]