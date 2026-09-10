Agressions sexuelles sur mineurs : le parquet de Saint-Pierre fait appel de la relaxe du père de famille

Le vendredi 4 septembre 2026, un père de famille accusé de viols et d'agressions sexuelles sur ses trois filles a été relaxé "au bénéfice du doute". À Imaz Press, le parquet de Saint-Pierre a indiqué avoir fait appel de la décision. Deux associations de défense des enfants à La Réunion, dénoncent une "enquête bâclée" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Je vous confirme avoir fait appel des relaxes pour les faits d'agressions sexuelles sur mineurs", nous précise la procureure de Saint-Pierre, Élodie Landat.

- Un père relaxé de violences intrafamiliales et incestes -

Le vendredi 4 septembre, un père, poursuivi d'agressions sexuelles sur ses trois filles, a été relaxé de la quasi-totalité des faits reprochés par le tribunal de Saint-Pierre.

Le tribunal n'a seulement retenu que les violences commises sur l'une de ses filles. Des violences que le père a reconnu. Le père a cependant contesté les agressions sexuelles.

Une décision motivée par "le bénéfice du doute" a indiqué la présidente du tribunal, à la vue "des actes d'enquêtes qui n'ont pas permis de retenir la culpabilité" sur les autres faits, notamment ceux de violences sexuelles, a indiqué le média Zinfos974. "Beaucoup de témoignages auraient mérité d'être vérifiés", a-t-elle relevé.

Le parquet avait pourtant requis cinq ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire, avec des obligations de soins, de travail et d'indemnisation des victimes, ainsi qu'une interdiction d'entrer en contact avec elles. Lors de ses réquisitions, le ministère public avait estimé que les éléments étaient suffisants concernant les violences sexuelles dénoncées par la mère et les enfants.

Il n'en sera rien. Le tribunal a condamné le père de famille à un stage de sensibilisation aux violences à effectuer dans un délai de six mois.

- Les associations dénoncent une enquête "bâclée" -

Les deux associations - dont EPAA en lien avec la mère des trois filles - ne comprennent pas la décision du tribunal, alors que "il y a eu des auditions Mélanie" (protocole spécifique pour recueillir la parole des enfants victimes ou témoins) où les enfants ont tout révélé en détail et l'une des filles a évoqué l'attouchement", nous confie Jessy Yong-Peng, présidente de l'association Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi, Aime-moi.

Le "Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) a fait des signalements", poursuit-elle.

"La plus petite a eu beaucoup de répercussions psychologiques, des terreurs nocturnes", a détaillé la maman à la présidente de l'association.

Selon les associations, "l'enquête a été mal ficelée, bâclée. La maman a demandé un complément d'enquête qui lui a été refusé" nous précise-t-on.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 119 pour les enfants en danger

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Vous pouvez signaler des faits de violences, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

Lire aussi - Violences sexistes et sexuelles : la loi intégrale arrive à l'Assemblée, les associations retournent dans la rue

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]