Le CHU de La Réunion prolonge les inscriptions au concours d’ambulancier

Le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion informe de la prolongation des inscriptions au concours d’entrée en formation d’ambulancier pour les Instituts de Formation des Ambulanciers (IFA) Nord (Saint-Denis) et Sud (Saint-Pierre). Initialement fixée au 20 mars 2026, la date limite d’inscription est désormais repoussée au 4 avril 2026 inclus, afin de permettre à un plus grand nombre de candidats de déposer leur dossier. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette formation, d’une durée de 23 semaines, permet d’accéder au Diplôme d’État d’ambulancier, un métier essentiel dans la chaîne de soins et la prise en charge des patients sur le territoire.

La prochaine rentrée est prévue le 20 juillet 2026, avec : 20 places ouvertes sur le site de Saint-Denis, 20 places ouvertes sur le site de Saint-Pierre.

Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site du CHU de La Réunion, rubrique "concours".