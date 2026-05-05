Bouftang, le syndicat régional des professionnels du jeu vidéo a un nouveau président

A l’issue de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le samedi 2 mai 2026. Bouftang, le syndicat des Professionnels du Jeu Vidéo à La Réunion annonce l’élection de Florent Ferrere à la présidence. Il succède à Arnaud Bru et prend ainsi la tête de l’organisation pour un nouveau mandat placé sous le signe de la structuration et du développement de la filière. Créé en 2014, Bouftang est le syndicat régional des professionnels du jeu vidéo à La Réunion et membre du réseau des syndicats régionaux de la filière en France. Il a pour vocation de structurer et de fédérer l’écosystème local de création de jeux vidéo, en accompagnant les studios dans leur développement et leur professionnalisation.

Bouftang participe activement à la reconnaissance et au rayonnement du jeu vidéo réunionnais, en facilitant les coopérations, les dispositifs d’accompagnement et les opportunités de développement à l’international.

Le nouveau Président entend renforcer l’organisation interne du syndicat en structurant davantage son fonctionnement, notamment par la mise en place de nouvelles commissions thématiques.

Cette évolution vise à mieux répartir les responsabilités et à favoriser une dynamique collective plus large. Le syndicat poursuivra par ailleurs ses actions de structuration et d’accompagnement des studios, avec notamment l’organisation de résidences de création destinées à soutenir des projets à petit budget mais à fort impact.

Sur le plan événementiel, les actions existantes seront maintenues et renforcées. La Volcano Game Jam Junior pourra être ouverte aux lycées, tandis que la Volcano Game Jam sera étendue aux participants de l’océan Indien, dans une logique d’élargissement du rayonnement territorial.

L’organisation préparera également la tenue d’un événement majeur en 2027, dédié à la valorisation des industries culturelles et créatives.

Florent Ferrere souhaite également consolider les relations institutionnelles, en particulier avec la Région et la Maison du Cinéma et du Jeu Vidéo, afin que les studios soient mieux en mesure de prendre en compte les exigences des dispositifs d’accompagnement.

Enfin, l’ouverture à l’international constituera également un axe stratégique fort, avec la participation à des événements comme le Gamecamp et la mise en place d’actions de visibilité destinées à promouvoir les studios locaux auprès de partenaires internationaux.

L’Assemblée générale a également procédé au renouvellement de son Conseil d’Administration. Ont été élus : Loïc Manglou au poste de Vice-Président, Ruddy Fantelli en tant que Secrétaire, Dimitri Cochez comme Trésorier, et Denis Maillot en qualité de Vice-secrétaire.

Le Conseil d’Administration est complété par Rodolphe Bax, Stéphane Brillon, Jessica Toucoula, Thomas Guermeur et Léo Miniou-Montels.