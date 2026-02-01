TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Tampon : journées portes ouvertes à la Clinique Durieux pour les futurs parents

  • Publié le 1 février 2026 à 08:00
grossesse

Devenir parents, c'est une grande aventure pour ceux qui ont la chance de connaître cette expérience. L'arrivée d'un nouveau-né est un moment qui se prépare. Pour cela, la clinique Durieux du Tampon ouvre ses portes aux futurs parents les 6 et 7 février prochains. Un évènement gratuit et sans inscription, au programme : bain enveloppé, café allaitement, et des temps de yoga et sophrologie. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La Clinique Durieux, située au Tampon, organise des journées portes-ouvertes de sa maternité les vendredi 6 et samedi 7 février 2026.

Ces deux journées, en entrée libre, s’adressent aux futurs parents ainsi qu’à toutes les familles souhaitant découvrir la maternité, ses équipes et son environnement.

- Au programme -

Découverte des locaux de la maternité

Rencontres avec toute l’équipe (sage-femmes, équipe médicale et soignante)

Échanges autour du suivi de grossesse, de l’accouchement et du séjour à la maternité

Conseils et informations pour préparer l’arrivée de bébé

Des ateliers seront également proposés sur place comme le bain enveloppé, le café allaitement, et des temps de yoga et sophrologie.

