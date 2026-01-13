Mikael Quimbert, nouveau préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises

Mikael Quimbert, nommé préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) par décret du 10 décembre 2025, a pris officiellement ses fonctions le mardi 13 janvier 2026 au siège des TAAF lors d’une cérémonie de dépôt de gerbe, en présence des autorités civiles et militaires. Il succède à Madame Florence Jeanblanc-Risler.

Formation :

Sciences Po Rennes, Ecole d’administration des affaires maritimes, ENA (cycle d’intégration des officiers)



Cursus professionnel :



01/01/2026 : Préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises



02/10/2024 : Conseiller Outre-mer au cabinet du Premier ministre, successivement Michel BARNIER, François BAYROU et Sébastien LECORNU



15/07/2022 : Sous-directeur de l'aquaculture et de l'économie des pêches au ministère chargé de la



01/02/2020 : Adjoint au sous-directeur des politiques publiques au ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer



01/03/2018 : Chef du bureau du cheval et de l'institution des courses, au ministère de l'agriculture



2016 – 2018 : Chef du bureau de la programmation et de l'analyse de gestion des moyens de fonctionnement au ministère de l’Ecologie



2014 – 2016 : Adjoint à la sous-directrice de l'aquaculture et de l’économie des pêches, au ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche



2012 - 2014 : Directeur des affaires maritimes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie



2009 - 2012 : Conseiller chargé de la pêche, de l'aquaculture et de l'Outre-mer au cabinet du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'aménagement du territoire, Bruno LE MAIRE



2003 – 2009 : Administrateur des Affaires maritimes, successivement à La Rochelle, l'Ile d'Yeu et Concarneau





Décorations

Chevalier du Mérite agricole

Chevalier du Mérite maritime

Médaille de la Défense nationale – échelon bronze

Médaille d’honneur de l’engagement ultramarin – échelon or

- À propos de -

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont constituées de cinq districts : l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam (ces trois districts constituant les Terres australes, ou districts austraux), la terre Adélie en Antarctique, et les îles Éparses. Ces dernières, rattachées aux TAAF depuis la loi du 21 février 2007, rassemblent dans le canal du Mozambique les îles tropicales de l’archipel des Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, ainsi que Tromelin au nord de La Réunion. La zone économique exclusive (ZEE) associée, de 2,3 millions de km² soit plus de 20 % du territoire maritime français, permet à la France d’être la deuxième puissance maritime mondiale.



Territoire sans population permanente ni élus, les TAAF sont placées sous l’autorité d’un préfet, administrateur supérieur, qui y exerce l’intégralité de l’action publique. L’administration supérieure assure des missions de souveraineté, de soutien à la recherche scientifique et de préservation du patrimoine naturel.



La multiplicité de ces missions, l’isolement des territoires, le maintien d’activités scientifiques en milieux extrêmes et isolés, demandent aux TAAF de mettre en place une chaîne logistique complexe, assurée notamment par leur navire ravitailleur, Le Marion Dufresne, et leur patrouilleur polaire brise-glace, L’Astrolabe.



