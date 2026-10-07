[Photos] Miss Universe Réunion 2026 : la grande finale se tiendra le 10 octobre à La Plaine-des-Palmistes

La première Miss Universe Réunion sera élue le samedi 10 octobre 2026 à 19h30 à l’Espace Culturel Guy Agénor, à La Plaine-des-Palmistes. La lauréate représentera ensuite La Réunion à Miss Univers 2026, le concours le plus prestigieux du monde, en novembre à Porto Rico. (Photos : Miss Universe Réunion )

L’aventure Miss Universe Réunion 2026 entre dans sa dernière ligne droite. Après les castings organisés dans le Nord et le Sud de l’île et plusieurs semaines de préparation, les 15 candidates se retrouveront sur scène pour une grande finale qui s’annonce spectaculaire.

Le rendez-vous est fixé au samedi 10 octobre à 19h30, à l’Espace Culturel Guy Agénor de La Plaine-des-Palmistes.

Devant le public et un jury composé de professionnels et de personnalités, les 15 candidates participeront à plusieurs tableaux spécialement imaginés pour cette première édition. Élégance, présence scénique et personnalité seront au cœur de cette soirée qui désignera Miss Universe Réunion 2026.

La finale se déroulera également sous le regard de Coralie Dijoux, marraine de l’élection, experte de la mode à La Réunion et présentatrice de télévision, ainsi que de David Li, parrain de cette première édition et entrepreneur connu à La Réunion.

- De la Plaine-des-Palmistes à la scène internationale -

L’enjeu dépasse les frontières de l’île : la lauréate représentera La Réunion à Miss Universe 2026, organisé en novembre prochain à Porto Rico. Elle sera également récompensée par de nombreux cadeaux offerts par les partenaires de l’événement.

Pour l’organisation, le choix de La Plaine-des-Palmistes pour accueillir cette première finale revêt une importance particulière.

"Cette année, La Plaine-des-Palmistes sera mise en lumière à l’international. Nous remercions la commune et son maire pour leur confiance et leur soutien. Nous mettrons en avant La Plaine-des-Palmistes lors de notre finale, mais également durant notre aventure à Miss Universe 2026 à Porto Rico. C’est une opportunité unique pour le territoire qui nous accueille d’être mis à l’honneur au-delà de La Réunion. Miss Universe Réunion est aujourd’hui bien présent sur l’île et l’engouement du public autour de cette première édition est considérable.", déclare Roberto Gay, président de Miss Universe Réunion

Depuis son lancement, Miss Universe Réunion rencontre un véritable succès auprès du grand public, avec une communauté qui suit désormais l’aventure des candidates, leurs préparations et leurs différents rendez-vous.

Le 10 octobre, l’une des 15 candidates verra son destin basculer : elle deviendra la première Miss Universe Réunion et portera quelques semaines plus tard les couleurs de l’île sur la scène internationale.

- Les 15 candidates pour Miss Universe Réunion sont ... -

Candidate n°1 - Abigaëlle Tailamée





Candidate n°2 - Anne-Laure Benard





Candidate n°3 - Laurine Apalama





Candidate n°4 - Maryah Norgat





Candidate n°5 - Leïlou Previl





Candidate n°6 - Emma Sinaman





Candidate n°7 - Roxane Richardson





Candidate n°8 - Océane Hoarau





Candidate n°9 - Kessy Lombardo





Candidate n°10 - Madysson Payet





Candidate n°11 - Manon Lauret





Candidate n°12 - Emmanuelle Grondin

Candidate n°13 - Lalita Veerapermal





Candidate n°14 - Floriane Boyer





Candidate n°15 - Manycia Bertschy





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