Miss Universe Réunion 2026 : les 15 candidates sont désormais connues

L’aventure Miss Universe Réunion 2026 est officiellement lancée . Après les castings organisés dans le Nord et le Sud de l’île, les 15 candidates sélectionnées pour cette première édition ont été officiellement présentées au public samedi dernier, lors d’une soirée organisée au Flower Palace à Saint-Pierre. Miss Universe Réunion est la sélection officielle qui désignera celle qui aura l’honneur de représenter La Réunion au concours international Miss Universe. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La lauréate s’envolera en novembre prochain pour Porto Rico, où elle participera à l’un des concours de beauté les plus prestigieux et les plus médiatisés au monde.

Cette première édition revêt une dimension historique : pour la première fois, le drapeau réunionnais foulera la scène internationale de Miss Universe. Une occasion exceptionnelle de faire rayonner La Réunion, son identité, sa culture, sa diversité et ses femmes devant un public international.

Les 15 candidates de Miss Universe Réunion 2026

1. Abigaëlle Tailamée

2. Anne-Laure Benard

3. Laurine Apalama

4. Maryah Norgat

5. Leïlou Previl

6. Emma Sinaman

7. Roxane Richardson

8. Océane Hoarau

9. Kessy Lombardo

10. Madysson Payet

11. Manon Lauret

12. Emmanuelle Grondin

13. Lalita Veerapermal

14. Floriane Boyer

15. Myncia Bertschy

Les candidates ont été dévoilées au public à l’occasion d’une soirée placée sous le thème de la grâce. Elles se sont succédé sur scène à travers différents tableaux et défilés, donnant au public un premier aperçu de leur personnalité, de leur élégance et de leur présence scénique.

La soirée était présentée par Jonathan Ajaguin Soleyen, directeur général de l’organisation Miss Universe Réunion, qui accompagnera avec l’ensemble de l’équipe les candidates tout au long de cette aventure jusqu’à la grande finale.

Cette première édition peut également compter sur deux personnalités réunionnaises engagées aux côtés de l’organisation. Coralie Dijoux, experte de la mode à La Réunion et présentatrice TV, est la marraine de Miss Universe Réunion 2026. David Li, figure connue et emblématique à La Réunion, en est le parrain.

Cette soirée de présentation, particulièrement réussie, marque le début d’une nouvelle étape pour les 15 candidates. Elles vont désormais vivre plusieurs semaines de préparation, de rencontres, de séances photos, d’activités, de répétitions et d’événements avant la grande finale de Miss Universe Réunion 2026.

Au-delà d’une élection, Miss Universe Réunion souhaite offrir une véritable vitrine à La Réunion et porter sur la scène internationale l’image d’une île moderne, plurielle, ambitieuse et fière de son identité.

Une seule d’entre elles décrochera le titre de Miss Universe Réunion 2026 et aura l’honneur de porter, pour la première fois, les couleurs et le drapeau de La Réunion sur la scène de Miss Universe à Porto Rico.