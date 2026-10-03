Joël Manglou, figure de la musique réunionnaise, nous a quittés

(Actualisé) Incontournable figure de la musique réunionnaise, Joël Manglou, est décédé ce samedi 3 octobre 2026, annonce l'association dont il est le parrain, La main qui étreint. Joël Manglou : sa voix, son humour et son grand cœur l’ont inscrit durablement dans le cœur des Réunionnais. Il nous quitte à l'âge de 68 ans, sa musique et son œuvre, resteront à jamais (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Tansion, zot y shant an mém tan kmwin : in ti ké la Mori griyé, dé ti féy konbava ..." Vous la connaissez forcément.

Dans cette célèbre chanson, Joël Manglou aligne jusqu’à 12 mots en 3 secondes au début du titre, histoire de jouer au narrateur, avant de se remettre à chanter. Un sega qui fait danser plusieurs générations, une chanson qui, comme souvent dans le répertoire réunionnais, raconte un quotidien lontan qui rend nostalgique, avec en prime, une petite recette. Écoutez.

Il y a deux ans, Joël Manglou racontait dans une émission télé : "Mon gros problème et la chance que j’ai eue, depuis l’âge de 17 ans, j’ai toujours fait ce que je voulais, quand je voulais. Ça a été compris par mon épouse et par mon père qui était instituteur à l’époque".

C'est peut-être avec cette philosophie de vie, qu'en 1993 il est à la fois agriculteur et gère une table d'hôtes. Aux champs et à la cuisine, les archives de Réunion 1 ére le montre accueillant deux grandes tablées. Regardez.

"Mon père était strict, sauf avec moi, j’étais le dernier de la famille, on a été à neuf" confie le chanteur dans une émission d'Antenne Réunion.

Il raconte alors que, lorsque sa belle-sœur lui demande ce qu’il souhaite faire de sa vie, il répond : "Moi, je dois être au moins clown, pour faire sourire ces gens qui ne vont pas bien."

Sa guitare et son chapeau ne le quittaient jamais. Il nous a fait rire, nous a fait chanter, nous a fait danser et il a raconté l’histoire intime de notre île. Joël Manglou part, mais son œuvre reste, et ce souhait de rendre les gens heureux, nous pouvons dire qu'il a excellé. Chapeau, monsieur, et au revoir.

La rédaction d’Imaz Press présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

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