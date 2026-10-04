Disparition de Joël Manglou : les Réunionnais lui rendent hommage

(Actualisé) Depuis l'annonce de sa disparition, les amis de Joël Manglou lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, partageant, photos et vidéos de moments partagés avec l'artiste au chapeau et à la guitare. Une veillée est organisée à partir de 15h30 ce dimanche 4 octobre 2026, à Saint-Denis. Nous partageons, ci-dessous, les hommages d'artiste et de politiques (Photo : Bisik)

Dans une publication publiée sur son compte Facebook, Nicole Dambreville, rend hommage à un ami " Je suis tellement triste… repose en paix mon ami Joël, mi ème aou po toultan! Mes plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches. Repose en paix l’artiste."

- "Adyé Joël !" un au revoir en poésie -

Le directeur du Bisik, salle de spectacle à Saint-Benoît, écrit :

"Au sommet des larmes…

Joël Manglou nous a quittés, hier.

Joël, mon ami, la nouvelle de ta disparition laisse un vide immense. Une pensée toute particulière pour ton épouse, tes enfants, tes frères et sœurs, ainsi que tes neveux et nièces, à qui j'adresse mes condoléances les plus sincères et dont je partage profondément le chagrin.

En tant que directeur du Bisik, et surtout en tant qu’ami depuis plus de 30 ans, t’avoir reçu sur scène a toujours été un cadeau précieux, tout comme lors de ce live Facebook, pendant le confinement, quand tu hésitais à t'y produire.

Comment oublier la toute dernière fois, l'an dernier avec Kalou Pilé à la Salle Gramoun Lélé ? Que d’émotions partagées…

Aujourd’hui, il nous reste tes chansons, le souvenir de ta générosité et de tellement de bons moments partagés.

Adyé Joël.

Bon voyage mon ami, merci pour tout".

Impliqué dans le monde associatif, Joël Manglou était connu pour sa grande générosité.

"Nous garderons en mémoire l'homme exceptionnel qu'il était", écrivent les membres de l'association "La main qui étreint".

- "La Réunion perd un artiste de talent, une voix chaleureuse et un ambassadeur de sa culture" regrette Cyrille Melchior -

Dans un communiqué, le président du Département Cyrille Melchior rend hommage à une "figure emblématique de la culture et de la scène musicale réunionnaise."

"C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons la disparition de Joël Manglou, figure emblématique de la culture et de la scène musicale réunionnaise".

Cyrille Melchior ajoute : "Auteur, compositeur et interprète passionné, il a marqué des générations de Réunionnais à travers des mélodies inoubliables qui ont fait vibrer le cœur de notre île. Son engagement pour la valorisation de notre patrimoine artistique et son amour pour notre terroir resteront gravés dans les mémoires".

"J’adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble du monde culturel en deuil. Joël Manglou continuera de vivre à travers ses chansons et l’immense héritage qu’il nous transmet."

À lire aussi : Séga et maloya en deuil : Joël Manglou, figure de la musique réunionnaise, nous a quittés

- "La Réunion perd une voix singulière de sa culture"lance Huguette Bello -

La présidente de La Région Réunion, Huguette Bello, salue elle aussi l'artiste. "La Réunion perd une voix singulière de sa culture", lance t-elle.

"De Kalou Pilé à ses albums, de ses interprétations de séga et de maloya à ses nombreuses créations, il a construit un univers artistique profondément enraciné dans notre île.

Amoureux de la langue créole et de notre patrimoine, il était aussi un homme de partage, dont la joie de vivre a marqué tous ceux qui l’ont rencontré.

Avec sa disparition, La Réunion perd un artiste authentique, un passeur de mémoire.

Au nom de la Région Réunion et en mon nom personnel, j’adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu’à l’ensemble du monde culturel réunionnais".

www.imazpress.com/[email protected]