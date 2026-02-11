Le CHU de La Réunion déploie une prise en charge locale innovante de la craniosténose

Le CHU de La Réunion présente la filière de prise en charge de la craniosténose, et plus spécifiquement de la scaphocéphalie. Cette avancée, mise en place en 2024, améliore l’accès aux soins spécialisés pour les nourrissons réunionnais atteints de cette pathologie congénitale du crâne, jusqu’alors prise en charge exclusivement dans l’Hexagone. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CHU de La Réunion)

Grâce à la mobilisation coordonnée des équipes de neurochirurgie, d’anesthésie pédiatrique et de réanimation pédiatrique, le CHU est désormais en mesure de proposer une prise en charge chirurgicale complète et sécurisée de la scaphocéphalie. Cette organisation permet aux familles de bénéficier d’un parcours de soins de haut niveau à proximité de leur domicile, tout en garantissant des standards de qualité équivalents aux centres spécialisés de l’Hexagone.

La mise en place de cette filière s’inscrit dans une dynamique globale de développement des compétences médicales locales et d’amélioration continue de l’offre de soins pédiatriques à La Réunion.

À moyen et long terme, l’objectif est d’étendre cette prise en charge à d’autres formes de craniosténose, renforçant ainsi l’autonomie sanitaire du territoire.

- Une pathologie rare mais aux conséquences importantes -

La craniosténose est une maladie caractérisée par la fermeture prématurée d’une ou plusieurs sutures du crâne chez le nourrisson. Ces sutures, normalement souples, permettent au cerveau de se développer harmonieusement durant les premières années de vie. Lorsque leur fermeture intervient trop tôt, la croissance cérébrale peut être entravée et entraîner des répercussions neurologiques et esthétiques significatives.

La forme la plus fréquente est la scaphocéphalie, liée à la fusion de la suture sagittale, représentant près de la moitié des cas de craniosténoses.