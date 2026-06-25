Odysséa : les inscriptions pour les courses et les marches ensemble, bientôt ouvertes

Ce vendredi 26 juin à 8h heures, les inscriptions pour la 19ème édition de Odysséa Réunion 2026 seront ouvertes. Comme pour chaque édition, les Réunionnaises et Réunionnais auront le choix entre des courses de 10km et marmailles, des marches de 5 km et diversité le samedi et une marche de 5km le dimanche qui partira par vagues. Nous publions le communiqué d'Odysséa ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

- Plusieurs choix sont possibles -

- en individuel ou en groupe (+ de 10)

- en présentiel en forêt les 7 et 8 novembre 2026

- en connecté "alon bat karé" du 31 octobre au 15 novembre

- Clôture des inscriptions -

- le 15 octobre à 23h59 pour les groupes

- le 20 octobre à 23h59 pour les individuels

- Les fonds collectés -

Les fonds collectés grâce aux inscriptions seront reversés à l’accompagnement des malades à La Réunion (les aides financières, le Rézo’rose et la Caz’rose Run Odysséa ). Pour plus d'informations sur l'utilisation des dons c'est ici.

Les fonds collectés sont reversées à plusieurs associations réunionnaises qui accueillent et accompagnent les personnes touchées par le cancer du sein pendant et après les traitements. Plus d'informations ici.