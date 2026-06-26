Office de l'eau : plus de 5,3 millions d’euros votés pour soutenir des projets locaux

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion s’est réuni ce mardi 23 juin 2026 sous la présidence de Gilles Hubert. Plus de 5,3 millions d’euros en soutien aux projets locaux ont été votés. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Office de l'eau)

- 157 559 euros sont attribués pour la restauration écologique et hydraulique entre la Ravine Bernica et l’Etang de Saint-Paul à la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul ;

- 348 281 euros, dont 22 046 euros du Département, sont engagés pour l’installation de récupérateurs d’eau de pluie sur le territoire de la CINOR et le recyclage des eaux d’un portique de lavage auto à Sainte-Marie;

- Près de 900 000 euros sont octroyés pour optimiser la production d’eau à usage domestique à plusieurs projets sur les territoires de l’Ouest, de la CIVIS et de la CIREST ;

- Plus de 715 000 euros sont attribués au développement du stockage d’eau domestique sur les territoires de la CIVIS et du TO ;

- Près d’1,4 millions d’euros, dont 239 500 euros du Département, sont octroyés pour moderniser les réseaux de distribution d’eau domestique sur les territoires de la CIVIS, de la CINOR et de la CIREST ;

- La CIVIS est aidée de plus d’1,5 millions d’euros pour des travaux sur réseaux d’eaux usées, ainsi que la réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées du Gol à Saint-Louis.

- Enfin, plus de 71 000 euros sont attribués à des projets visant à développer la citoyenneté pour l’eau et la biodiversité aquatique, tels que l’organisation d’évènementiels par la commune de Saint-Louis, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage et la Société Réunionnaise des Amis du Muséum ou encore la création de jeux pédagogiques par les associations Compagnon de Je et Sciences Réunion.



Depuis 2022, ce sont près de 46,82 millions d’euros qui sont mobilisés en faveur de la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, la lutte contre les pollutions et l’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement.

- Contribuer à la sécurisation de l’eau potable des Réunionnais -

Pour garantir un accès à une eau potable de qualité maîtrisée, l’Office de l’eau Réunion élargit son cadre d’intervention. Désormais, il pourra financer les unités de potabilisation de plus de 5 000 habitants, renforçant ainsi la résilience du territoire.

- Des partenariats pour inspirer et sensibiliser aux enjeux de l’eau -

L’Office de l’eau Réunion accompagne l’association Let’s Talk Run pour l’organisation d’un concours d’éloquence, destiné à mettre en valeur les talents de jeunes Réunionnais. Par ailleurs, la deuxième édition des Class Do Lo est lancée en partenariat avec l’Académie de La Réunion. La séance a également validé la participation à l’appel à projet Education Environnement et Développement Durable avec la DEAL Réunion.

- Accompagner l’évolution de pratique culturale -

Face aux défis climatiques et hydriques que connaît La Réunion, l’Office de l’eau Réunion s’associe au CIRAD et à une entreprise agricole de Saint Paul dans le développement de pratiques culturales innovantes intégrant l’agroforesterie et l’hydrologie régénérative, une gestion de l’eau fondée sur le vivant et les processus naturels.

- Renforcer la gouvernance de l’eau -

À la suite de l’installation des nouvelles mandatures intercommunales, l’Office de l’Eau initie l’élaboration d’un cycle de formation pour les élus et l’administration, visant à améliorer la cohérence, l’efficacité et la durabilité de l’action publique en matière de gestion de l’eau.



