Open Master Games 2026 : les archers réunionnais décrochent l’or à Abu Dhabi

Ils ont visé juste. Cinq archers réunionnais ont porté haut les couleurs de l’île lors des Open Master Games 2026, organisés en février à Abu Dhabi. Cet événement international a rassemblé plus de 20.000 sportifs de plus de 30 ans, engagés dans 38 disciplines. Et la délégation réunionnaise n’est pas revenue les mains vides. (Photo DR)

Le bilan est particulièrement remarquable : deux médailles d’or pour Isabelle N’Guyen, une médaille d’argent pour Boris Domitile et une médaille de bronze pour Magali Blutel. À cela s’ajoute une meilleure performance française dans la catégorie S3 (60 ans et plus) pour Isabelle N’Guyen, confirmant le haut niveau des archers péi sur la scène internationale.

"C’est une immense fierté de voir nos archers briller à un tel niveau", souligne le Comité régional de tir à l’arc de La Réunion. "Le tir à l’arc se vit ici à tous les âges, et ces résultats montrent que l’engagement et la rigueur finissent toujours par payer".

Au-delà des médailles, ces performances illustrent la vitalité d’une discipline qui séduit des pratiquants de toutes générations. "Le tir à l’arc est un sport exigeant, mais accessible, qui véhicule des valeurs fortes : concentration, maîtrise de soi, persévérance", rappelle le comité. "Nous invitons les jeunes comme les moins jeunes à venir découvrir cette pratique dans l’un de nos clubs".

La Réunion compte aujourd’hui huit clubs répartis sur le territoire : à Saint-Pierre, Saint-Leu, Tan Rouge, Saint-Gilles, Le Port, Saint-Denis, Saint-André et La Plaine des Cafres.

www.imazpress.com / [email protected]