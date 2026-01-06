Opération bord de route à Saint-Benoît : six étals de fruits et légumes contrôlés, de "nombreuses anomalies" relevées

Six étals de fruits et légumes installés en bord de route à Saint-Benoît ont été contrôlés en décembre lors d'une opération de contrôle menée conjointement par la gendarmerie et la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), indique la préfecture ce mardi 6 janvier 2026. "De nombreuses anomalies" ont relevé note les services de l'Etat. "Ces manquements et infractions ont donné lieu à des avertissements. Par ailleurs, des cas de travail dissimulé ont mené à des convocations en gendarmerie" dit encore la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Suite à des vols de fruits dans des exploitations agricoles et à la demande du préfet de La Réunion, une opération de contrôle a été menée conjointement par la gendarmerie et la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) au mois de décembre.

Plusieurs vendeurs de bord de route ont été contrôlés et des vérifications ont été réalisées afin de s’assurer de la conformité des fruits et légumes proposés à la vente par différents types d’opérateurs, qu’ils soient professionnels du secteur ou vendeurs occasionnels.

Au total, six étals ont été contrôlés dans le secteur de Saint-Benoît et alentours. Les produits proposés à la vente variaient selon les points de vente : certains étals ne proposaient que des letchis, tandis que d’autres offraient une gamme plus diversifiée comprenant notamment des mangues et d’autres fruits exotiques.

De nombreuses anomalies ont été relevées par les agents du pôle C (concurrence, consommation et répression des fraudes), parmi lesquelles :

- absence d’affichage des prix ;

- absence d’indication du pays d’origine des produits lorsqu’il ne s’agissait pas de production locale ;

- utilisation de balances non homologuées pour les transactions commerciales ;

- absence de tarage des balances, entraînant la facturation du poids du récipient au consommateur ;

- absence de facturation.

Ces manquements et infractions ont donné lieu à des avertissements. Par ailleurs, des cas de travail dissimulé ont mené à des convocations en gendarmerie".