Mpox : un nouveau cas importé détecté à La Réunion

Au 18 mars 2026, un nouveau cas de Mpox importé a été identifié à La Réunion. En tout, sept cas sont identifiés sur le territoire. Il s'agit de trois cas importés de Madagascar et de quatre cas autochtones (dont trois cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé). L'Agence régionale de santé rappelle qu'il est important de se signaler devant toute suspicion clinique (Photo : AFP)

Devant toute suspicion clinique (personne présentant une éruption cutanée ou une ou des ulcérations de la muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de Mpox, isolée, ou précédée ou accompagnée d’une fièvre ressentie ou mesurée (plus de 38°C), d’adénopathies ou d’une odynophagie), il convient d’informer dans les plus brefs délais l’ARS La Réunion à : [email protected], et ce, notamment en cas de retour de Madagascar ou de contacts avec des personnes de retour de Madagascar.

Ces suspicions seront discutées avec un infectiologue et si validées, une demande de confirmation biologique avec prélèvements au CHU (site Sud et site Nord) sera prescrite.

Les patients concernés ne doivent pas se rendre dans les laboratoires de ville.

Pour rappel, le premier cas depuis 2024, a été identifié chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar le jeudi 22 janvier 2026. Les derniers cas recensés à La Réunion datent de juin 2024.

- Lancement de la campagne de vaccination à La Réunion -

Afin de protéger les personnes les plus exposées et de limiter le risque d’introduction et de transmission du virus sur le territoire, l’Agence régionale de santé (ARS) a lancé depuis le lundi 9 février 2026, une campagne de vaccination.

Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) et l’avis du Haut conseil à la santé publique (HCSP) du 2 septembre 2024, la stratégie vaccinale s’articule autour d’une vaccination proposée à titre préventif. En centre de vaccination pour les personnes les plus exposées :

• les personnes immunodéprimées ;

• les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) ;

• les travailleur(se)s du sexe ou tout propriétaire de lieux de consommation sexuelle ;

En consultation de médecine des voyages, sur décision médicale, pour les personnes se rendant à Madagascar ou vers une zone de circulation active du virus, en fonction des expositions potentielles à risque. Les professionnels de santé et les humanitaires font partie des voyageurs qui pourront bénéficier de la vaccination.

Le schéma vaccinal est le suivant :

- Une première dose est injectée, suivie d’une deuxième dose injectée 4 semaines plus tard. La protection vaccinale est considérée comme acquise 2 semaines après la deuxième dose.

- Une seule dose est nécessaire pour les personnes qui ont été vaccinées dans leur enfance contre la variole.

- Une vaccination réactive peut être proposée sur décision médicale aux personnes identifiées comme contacts à risque d’un cas confirmé de Variole B.

Cette vaccination doit être réalisée idéalement dans les 4 jours suivant l’exposition, et au plus tard dans un délai de 14 jours.

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- Trois centres de vaccination à La Réunion -

Trois centres de vaccination sont accessibles à La Réunion.

Pour se faire vacciner, les publics concernés sont invités à prendre rendez-vous :

- CEGIDD Ouest

29 rue Labourdonnais, Saint-Paul (ex-locaux IRM de l'ancien Centre Hospitalier Gabriel Martin)

Tél : 02 62 74 23 80

- Centre de vaccination international Nord-Est

CHU Félix Guyon Allée des Topazes, Saint-Denis

Tél : 02 62 90 55 69

- Centre de vaccination international Sud

CHU Sud, Pavillon 3

Tél : 02 62 35 96 30

Pour les publics pré-cités, le vaccin et l’acte de vaccination sont gratuits. Pour les autres voyageurs qui se rendraient à destination de Madagascar ou de toute zone de circulation active du virus , seul le vaccin est pris en charge par l’Etat.

- La variole du singe, une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox -

La variole B est une maladie infectieuse virale qui se manifeste principalement par une éruption cutanée, ou une ulcération des muqueuses (génitales, anale ou buccale) parfois associée à un syndrome grippal comme de la fièvre, des maux de tête, des courbatures ou des ganglions.

La transmission du virus se fait lors de contacts rapprochés : contact direct avec les lésions ou les muqueuses d’une personne malade. Ces contacts sont favorisés par des contacts intimes, ou par contact avec des objets contaminés (linge, literie, vaisselle).

La transmission par gouttelettes (salives, éternuement, postillons) est très marginale et nécessite un contact en face à face prolongé et sans masque.

L’éruption peut être précédée ou accompagnée d’une fièvre, de maux de tête, de courbatures ou de ganglions. L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours avant l’apparition des premiers symptômes.

La maladie évolue généralement favorablement et dure le plus souvent entre 2 et 3 semaines.

La personne est contagieuse à partir de l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la cicatrisation complète des lésions cutanées.

- Que faire en cas de symptômes ? -

Toute personne ayant effectué un voyage à Madagascar au cours des 21 derniers jours et présentant des symptômes évocateurs (fièvre et/ou à une éruption cutanée avec des vésicules) est invitée à :

• contacter rapidement son médecin traitant ou le SAMU centre 15 ;

• s’isoler dans l’attente d’un avis médical ; protéger/couvrir les lésions cutanées, éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes.

Toute personne effectuant un voyage à Madagascar est invitée à respecter les mesures barrières suivantes :

• se laver fréquemment les mains,

• éviter tout contact rapproché avec des personnes malades qui présentent une éruption cutanée, en particulier les contacts intimes,

• éviter tout contact avec les objets potentiellement contaminés par une personne malade (vêtements, linge de maison, vaisselle).

En cas d’apparition de symptômes (fièvre et éruption cutanée avec des vésicules), contacter le SAMU Centre 15 qui orientera vers une consultation médicale.

Il est recommandé de s’isoler en attendant un avis médical, et d’éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes. La période d’isolement recommandée est de 3 semaines, afin d’éviter toute contamination de l’entourage.

Appelez le numéro vert "mpox info service" au 0 801 90 80 69 (tous les jours de 11h à 1h du matin appel et service gratuit et anonyme) ou RDV sur le site internet www.monkeypox-info-service.fr.

www.imazpress.com/[email protected]