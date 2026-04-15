Diabète : le CHU Nord ouvre un hôpital de jour et le renforceme son équipe pédiatrique

Le CHU de La Réunion augmente sa prise en charge du diabète avec l’ouverture d’un hôpital de jour sur le site de Bellepierre (Saint-Denis). Cette structure permet de renforcer significativement le suivi des patients, notamment pour le diabète de type 1, de type 2, le diabète gestationnel et les complications telles que le pied diabétique (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La création de cet HDJ sur le Site Nord, effective depuis février 2026, permet désormais de renforcer considérablement les capacités de prise en charge en ambulatoire.

Ce dispositif permet d’accueillir des patients pour le suivi de leur diabète, qu’il s’agisse de diabète de type 1 ou de type 2, de diabète gestationnel ou encore de complications comme le pied diabétique. Il favorise également le développement de programmes d’éducation thérapeutique et de parcours coordonnés ville-hôpital.

- Renforcement de l’équipe pédiatrique du CHU Nord -

Concernant l’équipe pédiatrique nord, un renforcement de l’équipe a été validé en fin d’année 2025 : un poste de praticien hospitalier a été créé et validé en début d’année 2026 ainsi qu’un mi-temps d’IDE, un temps plein d’éducatrice spécialisée et un temps plein d’auxiliaire de puériculture.

Ce renforcement devra se poursuivre avec l’augmentation de la filière pédiatrique (+25 à 30 enfants supplémentaires par an), absence de psychologue dans l’équipe, absence d’Infirmier de Pratique Avancée.

Sur le site Nord, près de 140 enfants sont actuellement pris en charge pour un diabète, dont environ 10% présentent un diabète de type2.

Au CHU Sites Sud, 165 enfants sont actuellement suivis pour un diabète de type 1, avec environ 25 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.

Cette proportion, encore rare il y a quelques années en pédiatrie, témoigne d’une augmentation préoccupante du diabète de type2 chez l’enfant et l’adolescent, en lien avec l’émergence précoce des facteurs de risque métaboliques.

Cette évolution confirme une tendance à la hausse et renforce la nécessité de déployer des actions de prévention et de dépistage précoces, associant éducation thérapeutique, accompagnement nutritionnel et promotion de l’activité physique dès le plus jeune âge.

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- Une offre de soin complète et coordonnée face au diabète -

La prise en charge du diabète au CHU de La Réunion repose sur une organisation territoriale structurée entre le CHU site Nord et le CHU sites Sud.

La prise en charge du pied diabétique illustre cette approche. Sur les deux sites, elle repose sur une organisation pluridisciplinaire associant médecins, infirmiers spécialisés, diététiciens et podologues.

Sur le site Nord, une unité médico-chirurgicale dédiée, reposant sur une étroite collaboration entre les équipes de diabétologie, d’infectiologie, d’angiologie et de chirurgie orthopédique – vasculaire et plastique, permet la prise en charge des situations les plus complexes. Sur le site Sud, comme sur le site Nord, une étroite collaboration existe pour la prise en charge des patients souffrant de plaies du pied, entre les équipes de diabétologie, d’infectiologie, d’angiologie et de chirurgie orthopédique et vasculaire. Cette expertise est renforcée par des collaborations structurées avec le service de médecine hyperbare.

Le diabète et la grossesse font également l’objet d’une attention particulière. Sur le site Nord, un suivi en télésurveillance est proposé de manière systématique, complété par des ateliers pluridisciplinaires. Sur les sites Sud, les patientes bénéficient d’un accompagnement structuré en lien étroit avec les équipes de gynécologie-obstétrique, avec des perspectives de développement d’unités conjointes.

Par ailleurs, la prise en charge de l’obésité, étroitement liée au diabète de type 2, s’appuie sur le Centre Spécialisé de l’Obésité (CSO) Réunion. Celui-ci fonctionne avec des unités cliniques réparties sur les deux sites et une coordination régionale, garantissant une prise en charge homogène et de niveau expert.

En parallèle, des hospitalisations de semaine sont organisées sur les deux sites afin de permettre des séjours éducatifs, l’initiation de traitements, notamment par pompe à insuline, ou encore des Les consultations spécialisées viennent compléter ce dispositif, assurant un suivi régulier et personnalisé des patients.

L’éducation thérapeutique occupe une place centrale dans cette organisation. Elle vise à permettre aux patients de mieux comprendre leur maladie, de devenir acteurs de leur prise en charge et de prévenir les complications ou à en freiner la progression.

- 10% de la population adulte touchée par le diabète à La Réunion -

À La Réunion, le diabète constitue un défi sanitaire de premier plan. Sa prévalence est estimée à environ 10 % de la population adulte, soit près du double de celle observée en Hexagone, selon les données de l’Observatoire Régional de la Santé La Réunion. Cela représente près de 90.000 personnes concernées sur le territoire.

Cette situation s’explique notamment par la forte prévalence des facteurs de risque, tels que l’obésité, la sédentarité ou encore certaines prédispositions génétiques.

Elle expose également la population à des complications graves, qu’elles soient cardiovasculaires, rénales ou liées au pied diabétique. À La Réunion, ces complications semblent apparaître plus précocement et avec une sévérité accrue par comparaison à l’Hexagone, à niveau d’équilibre glycémique comparable, pour des mécanismes qui demeurent pour le moment à l’étude.

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