Les Rencontres de l’eau : deux journées pour réfléchir à l’avenir de la ressource à La Réunion

L’Office de l’eau Réunion et le Département organisent les 30 juin et 2 juillet 2026 une nouvelle édition des Rencontres de l’eau. Au cœur des échanges : la place du citoyen, les politiques publiques et les solutions à mettre en œuvre pour préserver une ressource de plus en plus fragilisée. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Face aux défis posés par la sécheresse et le changement climatique, l’Office de l’eau Réunion donne rendez-vous aux acteurs du territoire pour une nouvelle édition des Rencontres de l’eau. Organisé les 30 juin et 2 juillet 2026, cet événement annuel réunira élus, techniciens, associations, professionnels et citoyens autour d’un objectif commun : construire une gestion durable de l’eau à La Réunion.

- "L’eau, affaire de tous, agir aujourd’hui pour demain" -

Cette édition s’articulera autour de deux temps forts. Le 30 juin, les échanges porteront sur le thème "L’eau, affaire de tous, agir aujourd’hui pour demain", avec des discussions consacrées à l’aménagement du territoire et à la gestion durable de la ressource. Le 2 juillet, les participants seront invités à réfléchir à "L’eau, fil conducteur pour un territoire résilient", en mettant notamment l’accent sur le rôle des citoyens dans les choix liés à l’eau.

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Pour Gilles Hubert, président délégué de l’Office de l’eau Réunion, l’urgence est réelle. "La sécheresse prolongée que nous connaissons nous rappelle la fragilité de cette ressource et nous ne pouvons plus nous contenter de constats : il faut agir, innover et surtout décider", souligne-t-il.

Le président délégué insiste également sur la nécessité d’une mobilisation collective : "La citoyenneté pour l’eau, c’est une responsabilité partagée, un engagement de chacun envers notre île et les générations futures".

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