Projet ExPLOI : cap sur les alternatives au plastique dans l'océan Indien

Le 5 octobre 2026 : Qualitropic annonce la signature d'une convention de partenariat avec la Commission de l'océan Indien (COI) dans le cadre d'ExPLOI, l'Expédition plastique océan Indien. La signature aura lieu le vendredi 9 octobre 2026 à 14h15, à l'Hémicycle du conseil général (Palais de la Source, Saint-Denis), lors de la 4e édition du Forum 17 ODD du Journal des Archipels. Nous publions ci-dessous le communiqué

Placé cette année sous le thème "Réduire, réemployer, remplacer : quelles alternatives au plastique dans l'océan Indien ?", le Forum 17 ODD réunit les acteurs de la région autour des enjeux du développement durable. La pollution plastique y occupe une place centrale : elle affecte les écosystèmes marins, les économies littorales et la santé des populations des îles de l'océan Indien.

Cette convention associe l'expertise scientifique et territoriale d'ExPLOI, projet porté par la COI (Commission Océan Indien), et l'expérience de Qualitropic dans la valorisation de la bioéconomie tropicale. Les deux partenaires comptent ainsi faire émerger des solutions concrètes pour réduire l'usage du plastique, réemployer les matériaux existants et remplacer les plastiques conventionnels par des alternatives biosourcées, adaptées aux réalités tropicales et insulaires.

- Une table ronde pour débattre des alternatives -

La signature sera suivie, à 14h30, d'une table ronde animée avec Qualitropic. Elle permettra d'échanger sur les alternatives existantes ou émergentes au plastique, sur les freins à leur déploiement et sur les leviers de coopération régionale.

Programme

Date Vendredi 9 octobre 2026

Lieu Hémicycle du conseil général, Palais de la Source, Saint-Denis

14h15 Signature de la convention ExPLOI (COI) / Qualitropic

14h30 Table ronde