Route du Littoral : accident dans le secteur de La Possession, la voie de gauche est neutralisée

Les automobilistes qui souhaitent rejoindre Saint-Denis depuis la Possession sont coincés dans les embouteillages ce jeudi matin. Un accident a eu lieu avant 8h20 à l'entrée de la Route du Littoral, la voie de gauche en direction du Nord est neutralisée par une patrouille de la direction générale des routes qui se trouve sur place. On compte déjà 2 kilomètres d'embouteillages vers le nord. Prudence dans le secteur (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)