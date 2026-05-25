Saint-André : un relais A'venir Fayard pour aller à la rencontre des jeunes des quartiers

La Mission Locale Est, en partenariat avec la ville de Saint-André, France Travail, France Services Fayard et le CLSPD, organise le Relais A’Venir Fayard le mardi 26 mai 2026. Une journée d’animation sportive, culturelle et citoyenne destinée aux jeunes des quartiers Fayard, Petit Bazar et Chemin du Centre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cet événement se déroulera le 26 mai 2026 à Saint-André et vise à aller directement à la rencontre des jeunes les plus éloigné·e·s des dispositifs d’accompagnement et de l’insertion professionnelle.

À travers des activités ludiques, sportives et des espaces d’expression, cette action a pour ambition de favoriser le dialogue, l’écoute, la mobilisation et l’accès aux droits pour les jeunes du territoire.

- Pourquoi le relais A'Venir Fayard ? -

Les quartiers Fayard, Petit Bazar et Chemin du Centre connaissent des réalités sociales complexes : précarité, difficultés d’accès à l’emploi, problématiques de mobilité, sentiment d’éloignement des institutions et parfois violences urbaines.

De nombreux jeunes expriment une volonté d’agir pour améliorer l’image de leur quartier et construire leur avenir, mais certains freins persistent :

• Difficulté à accéder aux dispositifs d’accompagnement ;

• Manque de confiance envers les institutions ;

• Isolement social et territorial ;

• Faible mobilité ;

• Difficultés d’insertion professionnelle.

Face à ce constat, les partenaires du territoire ont souhaité proposer une action innovante, de proximité et accessible directement dans le quartier, afin de créer du lien avec les jeunes et favoriser leur engagement.

Le Relais A’Venir Fayard repose sur une approche participative, conviviale et inclusive permettant aux jeunes de :

• S’exprimer librement ;

• Valoriser leurs compétences ;

• Découvrir les dispositifs d’accompagnement ;

• Rencontrer des professionnel·le·s de l’insertion ;

• Devenir acteur·rice·s du changement dans leur quartier.

- Objectifs de l'événement -

1. Repérer et mobiliser les jeunes éloigné·e·s des dispositifs

L’action vise prioritairement les jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas inscrit·e·s dans des parcours d’accompagnement.

2. Favoriser la prise de parole des jeunes

Des ateliers d’échange permettront aux participant·e·s d’exprimer leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes pour leur avenir et celui de leur quartier.

3. Promouvoir l’accès aux droits et à l’insertion

Les partenaires présents informeront les jeunes sur les dispositifs existants en matière :

• d’emploi ;

• de formation ;

• d’accompagnement social ;

• de mobilité ;

• d’insertion professionnelle.

4. Valoriser les dynamiques positives du territoire

Le Relais A’Venir Fayard souhaite également mettre en lumière les initiatives locales et les jeunes moteurs capables de mobiliser leur entourage.

Les participant·e·s seront réparti·e·s en équipes et prendront part à plusieurs épreuves et ateliers :

• Blind test

• Questions sur l’insertion

• “Alon kozé pou ou”

• “Alon kozé pou out Kartié”

• Course de 100 mètres

• Basket de rue et test de jonglerie

Un petit-déjeuner sportif ainsi qu’un déjeuner équilibré seront proposés aux participant·e·s.

La journée se clôturera par :

• une remise de prix ;

• l’attribution de médailles et attestations de participation ;

• une bourse projet destinée à soutenir les démarches d’insertion des jeunes vainqueur·e·s